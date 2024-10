Juventus, Thiago Motta: “Inter e Napoli favorite, non recuperiamo nessuno”

Conferenza stampa pre-Inter, per l’allenatore della Juventus, Thiago Motta, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “C’è sempre voglia di andare in campo nello stesso modo. Noi siamo concentrati e determinati per quello che sappiamo fare. Inter e Napoli sono le favorite per questo campionato. Noi dobbiamo essere concreti e alzare le probabilità di portare dalla nostra parte la partita. È oggettivo che le favorite del campionato sono Napoli e Inter. Domani dobbiamo affrontare l’Inter con concentrazione e coraggio”.

Yildiz trequarti? “Può essere perchè no”.

Stoccarda? “Lo Stoccarda rimane nel passato. Pensiamo alla sfida contro l’Inter che è una grande gara da giocare al massimo”.

Perin? “Si domani possono giocare e tutti stanno bene”.

Infortunati? “No domani non recupereremo nessuno”.