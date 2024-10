Libia-Nigeria, la CAF ha deciso: assegnato lo 0-3 a tavolino

Con un comunicato sul proprio sito la CAF ha ufficializzato la vittoria per 3-0 a tavolino della Nigeria contro la Libia. Dopo che il match di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa non si era potuto svolgere era stata aperta un’indagine. La Nigeria era stata trattenuta 12 ore in aeroporto prima di dover rientrare in patria.

Libia-Nigeria, il comunicato

“Il Consiglio disciplinare della CAF si è riunito per deliberare sulla partita TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025 Qualification, in programma tra Libia e Nigeria. Il Consiglio disciplinare ha deciso quanto segue: