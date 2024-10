La Roma affonda, al Franchi è trionfo Fiorentina: i viola vincono 5-1

La Fiorentina trionfa 5-1 in casa contro la Roma. Un successo straordinario per i Viola che chiudono una settimana incredibile con 15 reti all’attivo. La squadra di Raffaele Palladino, dopo le difficoltà iniziali, ha ingranato la marcia più alta e ora vola: 6 reti al Lecce, 4 al San Gallo e 5 alla Roma. E tutto di fatto senza Albert Gudmundsson.

Per la Roma, invece, contro la Fiorentina è notte fonda. E Juric rischia seriamente di essere esonerato a sua volta dopo essere stato preso al posto di Daniele De Rossi.

La Fiorentina imprime la propria impronta sulla gara già nel primo tempo, chiudendo la prima frazione in vantaggio 3-1 sulla Roma. Ad aprire le marcature ci pensa Moise Kean che riceve e incrocia col sinistro su una ripartenza veloce. La Fiorentina raddoppia su un errore della Roma ed in particolare di Celik che si allunga il pallone e colpisce Bove in area di rigore: dal dischetto va Beltran e fa 2-0.

I giallorossi riaprono il match con un gran gol di Konè dal limite. Il 2-1 dura pochissimo perché.Bove su un’altra ripartenza su allarga sulla destra mette al centro dove c’è ancora Kean.

Nella ripresa la musica non cambia. Anzi le cose peggiorano per la Roma. C’è spazio anche per il gol dell’ex, Bove, che con una percussione centrale fa 4-1. Poi Hermoso viene espulso per doppia amministrazione e, in poco, la Roma sprofonda ulteriormente. Hummels, appena inserito al posto di Dybala per riequilibrare la squadra, devia in porta un colpo di testa di Kouamé. Di fatto è l’ultimo atto della gara che termina 5-1.