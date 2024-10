Lautaro per tornare a brillare, Vlahovic vuole sfatare il tabù San Siro: Inter-Juve… da bomber

Momenti differenti. Le prospettive? Ancora da delineare. La stagione è iniziata tra alti e bassi per entrambi, ma Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic vogliono colpire senza indugio nel duello tra Inter e Juventus. Il serbo ha alternato grandi notte come quella di Lipsia a serate negative, come contro Roma e Napoli.

I numeri di questo primo scorcio di stagione sorridono al serbo: quattro goal e tre assist per dieci dell’Inter, sette reti (più un assist) di Vlahovic. Valutare solo i valori numerici sarebbe un errore e infatti il lavoro di Lautaro Martinez in campo diventa fondamentale nell’economia del gioco nerazzurro, nel rapporto complementare con il compagno di reparto Marcus Thuram.



L’argentino vuole tornare a essere decisivo in un big match, la sua forma sta crescendo e il test di stasera, contro la miglior difesa del campionato, è sicuramente indicativo e probante. Vlahovic vuole sfatare il tabù San Siro: non ha mai timbrato il cartellino nella Scala del Calcio. Sarà la volta buona?