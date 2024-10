Lazio, oggi la sfida al Genoa. Per dimostrare una crescita importante

Dopo la vittoria sul Twente in Europa League, la Lazio cerca continuità anche in campionato: domenica pomeriggio, all’Olimpico di Roma, la sfida contro un Genoa in grande difficoltà dopo gli ultimi deludenti risultati.

Marco Baroni potrebbe optare per qualche soluzione alternativa rispetto alla trasferta olandese, Alberto Gilardino proverà a schierare la sua formazione migliorare nonostante qualche assenza pesante.

Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Patric, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.

GENOA (3-5-2): Leali; Vogliacco, Matturro, Vasquez; Sabelli, Miretti, Frendrup, Melegoni, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino.