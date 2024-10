Napoli primo e spettatore interessato di Inter-Juve

Quinta vittoria consecutiva, considerando anche la Coppa Italia. Il Napoli vola e stasera potrebbe già essere in fuga. La squadra di Antonio Conte non sa fare altro che vincere. Dopo il ko della prima giornata contro il Verona, la squadra partenopea ha messo in fila l’ottava nelle ultime 9 gare. E ora, con il Derby d’Italia tra Inter e Juventus in corso, la squadra di Conte può osservare le sue due più dirette inseguitrici sfidarsi. Un pareggio rischia di mandare in orbita gli azzurri.

Napoli in fuga?

L’1-0 casalingo contro il Lecce è una grande prova di forza della squadra campana. Con pazienza e caparbietà, pur operando un piccolo turnover e senza i gol degli attaccanti, il Napoli è arrivato al successo. Tre punti pesantissimi che, se coniugato ad un pareggio tra bianconeri e nerazzurri, potrebbero creare un buco importante tra loro e le inseguitrici. Potenzialmente questa sera il Napoli potrebbe trovarsi a +4 sull’Inter e +5 sulla Juventus. Un distacco importante con cui affrontare serenamente il big match di martedì sera contro il Milan.

Conte gode

Nascondendosi dietro l’etichetta di squadra da ricostruire, il Napoli di Conte è già una squadra che può ambire al titolo. L’esame in questo senso sarà certamente la sfida di martedì contro i rossoneri. Ma anche in caso di mancata vittoria, le carte in tavola sarebbero già ampiamente scoperte. Poi, il tecnico salentino continuerà ad allontanare i favori del pronostico ma è evidente che il Napoli è un a candidata seria. D’altronde, buona parte della squadra è la stessa del 2022/23…