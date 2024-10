NBA, svolta storica in Italia: è la prima volta in assoluto

La nuova stagione di NBA è appena iniziata ed è arrivata una grande notizia per tutti gli appassionati italiani: prima volta storica nel nostro Paese

Nei giorni scorsi è finalmente cominciata la nuova stagione di NBA con in campo subito i campioni in carica dei Boston Celtics che sono subito partiti con il piede premuto sull’acceleratore schiacciando 132-109 al TD Garden i New York Knicks nella notte di debutto. Quella stessa sera ha giocato anche un’altra formazione molto blasonata e che gode di milioni e milioni di tifosi in tutto il mondo ovvero i Los Angeles Lakers di LeBron James.

La sfida d’esordio contro i Minnesota Timberwolves è stata un successo per i gialloviola che sono riusciti a partire positivamente in questa nuova stagione battendo gli avversari per 110-103 davanti al pubblico amico. Per il leader dei Lakers, LeBron James, è stata una partita memorabile. Il prescelto ha ottenuto infatti un altro primato ovvero quello di scendere in campo assieme al figlio Bronny in una partita ufficiale di NBA.

NBA, grande notizia per gli appassionati italiani

Con queste premesse ci sono tutti i presupposti per vivere un’altra stagione NBA ricca di emozioni che durerà fino ai playoff e alle Finals di maggio e giugno. Per tutti gli appassionati italiani della lega cestistica più famosa al mondo c’è una grande sorpresa.

Il cinema Troisi di Roma (situato nella Capitale in zona Trastevere) ha reso noto che dal prossimo 2 novembre ha in serbo un enorme regalo per chi segue i campioni del basket americano. Verrà infatti trasmessa gratuitamente una partita di NBA in diretta per ogni notte fino al termine della stagione.

Le partite NBA verranno trasmesse in una sala da 300 posti, la stessa dedicata alla proiezioni cinematografiche prima gara che sarà visibile sul maxi schermo del cinema Troisi in qualità 4K sarà Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Clippers.

Come prima partita sarà possibile dunque veder sfidarsi James Harden e compagni contro Shai Gilgeous-Alexander alle ore 3:30 italiane del 2 novembre. Questa grande occasione diventa subito un ottimo modo per passare una notte a vedere le migliori giocate NBA al cinema in modo gratuito. Vedremo se questa iniziativa sarà attuata anche in altre città italiane. Intanto, per seguire le migliori partite NBA, bisogna abbonarsi a Sky Sport che ha un canale dell’offerta Sport appositamente dedicato al basket americano.