Serie A, vince la Lazio: pari tra Monza e Venezia

Vince 3-0 la Lazio contro il Genoa nella 9^ giornata di Serie A. In gol Noslin, Pedro e Vecino. Pari pirotecnico tra Monza e Venezia. Termina 2-2 all’U-Power. In gol Kyriakopoulos e Djuric per il Monza. Ellertsson e Svoboda per il Venezia.

Serie A, le ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Patric, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Noslin; Castellanos. All.: Baroni.

GENOA (4-4-1-1): Leali; Sabelli, Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Frendrup, Miretti, Martin, Thorsby; Pinamonti. All.: Gilardino.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Mota, Caprari; Djuric. All. Nesta

VENEZIA (3-5-2):Stankovic; Idzes, Svoboda, Zampano; Ellertsson, Busio, Andersen, Duncan, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco

Lazio-Genoa 3-0

Lazio che la sblocca al 21′ con Noslin. Cavalcata sulla sinistra di Tavares che serve Noslin. Il giovane esterno, alla sua prima da titolare, salta con un tunnel Vogliacco e insacca alla sinistra di Leali con una rasoiata chirurgica. Nel finale la Lazio chiude il match. Al minuto 86′ il 2-0 lo firma Pedro. Il pallone arriva a Pedro dopo un cross rasoterra di Castellanos deviato da Leali, lo spagnolo insacca a porta spalancata. Al 95′ è poi Vecino a trovare il gol del 3-0. La chiude Vecino! Stacco di testa poderoso che sigla il definitivo 3-0 su assist del solito Nuno Tavares.

Monza-Venezia 2-2

Vantaggio Venezia al 15′ con Ellertsson. Grande azione personale da parte di Oristanio che lascia sul posto Carboni, penetra in area di rigore e serve Ellertsson che tutto solo stoppa e calcia con il mancino senza lasciare scampo a Turati. Al 24′ il pari del Monza. Azione che si sviluppa lungo la corsia destra, Pedro Pereira mette in mezzo e trova Kyriakopoulos che controlla, salta netto Svoboda e con un mancino rasoterra in diagonale batte Stankovic per il pari all’U-Power Stadium. Al 40′ torna nuovamente in vantaggio la squadra di Di Francesco, arriva la rete di Svoboda. Calcio di punizione spedito sul secondo palo dal destro di Andersen, Svoboda salta più alto di Izzo e manda di testa la sfera alle spalle di Turati per il nuovo vantaggio lagunare. Allo scadere del primo tempo è poi Djuric a fissare il punteggio sul definitivo 2-2. Pallone in profondità di Kyriakopoulos per il bosniaco che sfrutta il brutto intervento di Svoboda e controlla e calcia con il mancino in area di rigore senza lasciare scampo a Stankovic.