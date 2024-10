Tifosi sconvolti per Tamberi: ultim’ora imprevista

I tifosi di Gianmarco Tamberi sono rimasti senza parole dopo l’ultim’ora che riguarda l’atleta azzurro: nessuno se l’aspettava.

La delusione per quanto accaduto agli scorsi Giochi Olimpici è ancora molto forte ma Gianmarco Tamberi sta facendo di tutto per provare a mettersela alle spalle e guardare avanti. L’atleta italiano non ha potuto lottare per la medaglia a causa dei calcoli renali che hanno messo seriamente a rischio anche la sua presenza in pedana. Un momento davvero difficile per il 32enne di Civitanova Marche che si era allenato con grande costanza e impegno per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’appuntamento parigino.

Proprio per l’enorme lavoro svolto, Tamberi ritiene che i Giochi Olimpici di Parigi non possono essere la fine della sua carriera. I tifosi dunque sperano di vedere lo specialista nel salto in alto lottare di nuovo per la medaglia d’oro nel 2028 a Los Angeles. A prescindere da come andrà, i fan di Tamberi continuano ad avere un affetto smisurato per l’atleta azzurro, anche per le sue stravaganze che strappano sempre un sorriso.

Tamberi, è successo davvero: fan impazziti

Impossibile non pensare ad esempio al look della ‘barba a metà’ che Tamberi sfoggia spesso durante i principali eventi di atletica in cui partecipa (l’ultima volta agli Europei di quest’anno a Roma). Un’idea nata nel 2011, quando ancora gareggiava nei campionati italiani juniores, per alleggerire la tensione. La vittoria della medaglia lo spinse poi a radersi anche altre volte solo a un lato.

Una mossa che ora ha deciso di copiare anche un altro atleta molto famoso. Stiamo parlando di Atle Lie McGrath, sciatore alpino norvegese che si prepara a recitare un ruolo da protagonista in Coppa del Mondo di sci dopo aver superato la rottura del crociato che lo ha tenuto fuori a lungo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atle Lie McGrath (@atleliemcgrath)

Nel post pubblicato ieri su Instagram l’atleta 24enne ha fatto vedere ai suoi fan il suo nuovo look, ripreso proprio da Gianmarco Tamberi. McGrath si è infatti mostrato con la barba tagliata a metà esattamente come il campione italiano medaglia d’oro a Tokyo 2020. Sotto il post sono comparsi anche tanti commenti di fan italiani e non poteva mancare nemmeno quello dello stesso Tamberi: “Il mio uomo“, ha scritto il marchigiano con McGrath che poi ha replicato con “leggenda assoluta“. Tutta una questione di barba insomma…