Berrettini, altra mazzata dopo l’addio a Roig: il dettaglio non sfugge ai fans

Il tennista romano Matteo Berrettini, fresco di separazione dal coach Francisco Roig, è ancora sotto le luci dei riflettori per questioni inerenti la sua vita privata

I miglioramenti ci sono. Il bilancio, complice i punti che giocoforza sta guadagnando in questo finale di stagione dopo aver saltato tutti i tornei da settembre in poi nel 2023, è ultrapositivo. Matteo Berrettini, rientrato nel circuito nello scorso marzo dopo oltre 6 mesi di assenza, ha quasi completato la sua missione. Rientrare nei primi 32 del mondo per poter essere testa di serie nei grandi appuntamenti Slam.

Dopo aver tentato la scalata impossibile già per gli Us Open – per un momento si erano quasi create le condizioni per una Top 30 prima che venisse stilato il tabellone di New York – il 28enne romano si è gettato anima e corpo nei vari tornei restanti prima delle Nitto ATP Finals di Torino, che di fatto chiuderanno la stagione tennistica nel 2024.

Sebbene Matteo abbia dimostrato di poter arrivare all’obiettivo prefissato, la sensazione è che manchi sempre qualcosa. Non è un caso che negli ultimi tre tornei disputati l’ex numero 6 del mondo non si sia mai spinto oltre i quarti di finale, conquistati recentemente all’ATP 500 di Vienna. Quello step, quel salto che gli consentirebbe di rientrare senza difficoltà nella comfort zone della Top 20 – una piacevole abitudine per anni – ancora non è stato fatto.

Forse questa presa di coscienza è stata alla base della sorprendente decisione di separarsi, dopo soli 11 mesi di collaborazione professionale, da Francisco Roig, scelto dal tennista romano come coach del post Santopadre. Al di là degli aspetti squisitamente tennistici della vita del giocatore, c’è anche dell’altro nelle chiacchiere intorno alle scelte di vita di ‘The Hammer’.

Berrettini, non c’è pace: haters ancora scatenati

Tutti ricordano molto bene quanto il tennista sia stato oggetto di innumerevoli speculazioni gossip all’epoca della relazione con Melissa Satta, durata circa un anno e sviluppatasi dall’inizio alla fine del 2023, l’annus horribilis di Matteo. Il quale, in barba alle chiacchiere dei social, era solito postare sui suoi profili tante foto e momenti passati insieme alla sua amata.

Finita la storia con l’ex Velina, Berrettini si è poi legato sentimentalmente a Federica Lelli, già ex del cantante Ultimo, con le voci su una precoce convivenza dei due a Roma che avevano occupato tante pagine dei giornali scandalistici. Chi però era pronto ad una nuova invasione di post messi dal diretto interessato sulla sua vita privata, è rimasto deluso.

Sembra che Matteo stia vivendo la nuova avventura con un’insolita riservatezza. E altrettanto starebbe facendo la sua compagna. Al punto tale che in molti si sono chiesti dove sia Federica quando il tennista è in giro per l’Europa e per il mondo a giocare.

Qualche giorno la modella ha pubblicato un video in cui mostrava degli abiti, e più di qualcuno le ha scritto: “Ma perché non segui mai Matteo? Vienna non è poi così lontana“. Come a dire, a detta dei sempre scatenati haters, che sarebbe necessario farsi vedere, ogni tanto. Insomma, non c’è mai pace per il tennista e per chiunque decida di condividere con lui qualcosa che vada oltre una semplice amicizia.