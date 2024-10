Bologna, domani c’è il Cagliari. Italiano deve vincere per lasciarsi il passato alle spalle

Il Bologna domani torna in campo. Dopo le polemiche per il rinvio della sfida contro il Milan, la formazione di Vincenzo Italiano sarà impegnata domani a Cagliari, contro la formazione di Davide Nicola. L’obiettivo è chiaro e non potrebbe essere altrimenti, i felsinei devono trovare quella vittoria che ormai manca dalla sfida contro il Monza, l’unica della stagione.

Tanti pareggi, qualche sconfitta, sicuramente un inizio di stagione che in pochi si aspettavano così difficoltoso. Replicare quanto di unico fatto da Thiago Motta non è nemmeno nei pensieri di Italiano ed è giusto così, perché qui si parla di un nuovo ciclo che deve ancora accendersi. Tanti dubbi per domani, attenzione alla squadra sarda che sta dando indizi di crescita dopo un avvio complicato.

Ecco le probabili formazioni delle due squadre:

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Prati, Deiola; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Miranda; Moro, Freuler; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Castro. All. Italiano.