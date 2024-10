Hamilton-Ferrari, clamoroso annuncio prima del trasferimento: si cambia!

A poche settimane dal passaggio ufficiale di Hamilton in Ferrari, arriva l’annuncio che scuote i tifosi: cambia tutto, cosa sta succedendo

Il conto alla rovescia sta per terminare. Ormai manca davvero pochissimo all’approdo di Lewis Hamilton in Ferrari. Sono in tanti però, tra gli appassionati di Formula 1 e i tifosi della Rossa, che si chiedono quale sarà l’Hamilton che arriverà alla guida della monoposto di Maranello, la più desiderata e blasonata nel mondo del motorsport.

Nella stagione 2024 che sta per andare in archivio, l’ultima per Hamilton alla guida della ‘sua’ Mercedes, il sette volte campione del mondo ha conquistato due vittorie. Dopo l’estate è però calato moltissimo nel rendimento, al punto da far chiedere a tanti tifosi se sia stata davvero la scelta giusta per la Ferrari puntare molto su di lui.

Domande che si sono fatte ancora più impellenti dopo il disastro di Austin, un gran premio che ha visto Hamilton chiudere al diciassettesimo posto durante le qualifiche e finire nella ghiaia in gara dopo soli tre giri. Una gara incubo per Lewis che ormai sembra proiettato totalmente su un 2025 che dovrà essere per lui di grande rilancio. Tuttavia per poter tornare quello di un tempo, Hamilton dovrà essere disposto a cambiare, come suggerito da un ex pilota.

Hamilton, cambia tutto prima dell’arrivo in Ferrari: cosa sta succedendo

Se sarà questo il Lewis Hamilton che guiderà la Ferrri dal 2025, allora i tifosi andranno incontro a una delusione molto cocente. Questo è almeno il pensiero di un grande ex pilota come Jacques Villeneuve. Intervistato da Canada Casino, il campione del mondo del 1997 ha mandato un messaggio chiaro al pilota britannico: per tornare competitivo dovrà cambiare non solo auto, ma anche e soprattutto mentalità.

Nell’analisi di Villeneuve, ciò che maggiormente ha penalizzato Hamilton in questo 2024 non è stato infatti il pensiero di essere alle battute conclusive della sua avventura in Mercedes, quanto il non aver mantenuto quella mentalità vincente che aveva fatto la differenza nella sua carriera in passato.

“La sua posizione non è per nulla buona“, ha spiegato Villeneuve, aggiungendo: “Prima di passare in Ferrari deve cambiare mentalità“. Sesto nella classifica piloti, con soli dieci punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, Lewis sta vivendo un periodo estremamente difficile.

Dopo una fase di stagione positiva prima della pausa estiva, Hamilton è ricaduto in un vortice di negatività da cui sembra difficile ormai riuscire a venire fuori. Deve però riuscire a farlo prima del passaggio in Ferrari, per evitare di portare con sé a Maranello il ricordo di difficoltà che potrebbero tramutarsi in realtà anche nella sua nuova avventura.

“In passato aveva un istinto ‘killer’ che sembra aver perso. Deve ritrovare forma e atteggiamento prima di passare in Ferrari, perché non è guidare in quella scuderia“, ha chiosato Villeneuve, facendo riferimento evidentemente alle pressioni che la Ferrari stessa comporta. Pressioni che, considerando il suo nome, potrebbero davvero finire per schiacciare anche un pilota esperto come il sette volte iridato.