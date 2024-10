Inter, un punto che non può soddisfare. Inzaghi deve correggere gli errori

Il 4-4 contro la Juventus non può far felice l’Inter. E la conferma diretta è arrivata da Simone Inzaghi nel post partita, con dichiarazioni precise che non hanno lasciato spazio a interpretazioni alternative. Si parte dai quattro gol subiti su altrettanti tentativi, una serie di dati in controtendenza rispetto a ciò che è sempre stata la filosofia nerazzurra e soprattutto la tenuta difensiva. Dalla difesa all’attacco, perché sul 4-2 sono state davvero tante le occasioni sciupate dai vari Barella, Thuram e altri. Gol mangiato, gol subito: una vecchia regola che non invecchia mai.

Simone Inzaghi, dopo dieci giornate, ha ovviamente tempo per limare quei dettagli che alla lunga potranno fare la differenza. Ma bisogna farlo adesso, perché nelle partite decisive, nei momenti decisivi della stagione questi errori non potranno essere perdonati. Sia in Serie A sia in Europa, gli stessi dettagli che l’anno scorso sono stati decisivi in campionato, in positivo, in Champions, in negativo. Serve una reazione, e serve già a partire dalla sfida contro l’Empoli.