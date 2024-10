Lacrime per un campione bianconero: coinvolto anche Paltrinieri

Gregorio Paltrinieri e altri volti noti dello sport e dello spettacolo hanno fatto sentire il proprio sostegno per il campione bianconero: tanta emozione per lui

In questa prima parte di stagione c’è stato un campione bianconero molto sfortunato, che ha dovuto fare i conti con un brutto imprevisto. Sono settimane difficili per lui che dovrà dire addio ai sogni di gloria nell’immediato. Per questo motivo diversi volti noti dello sport e dello spettacolo hanno fatto sentire la propria vicinanza allo sfortunato protagonista.

Nelle ultime ore è arrivato un video a sorpresa molto emozionante con i tifosi colpiti e commossi dopo averlo visionato. Tra chi ne ha preso parte c’era anche Gregorio Paltrinieri, il nuotatore italiano protagonista all’ultima Olimpiade di Parigi dove ha conquistato un bronzo negli 800 metri e un argento nei 1500 metri stile libero.

Sorpresa per Bremer: si unisce anche Paltrinieri

Gleison Bremer è stato operato al ginocchio a Lione ad inizio ottobre dopo essere finito KO durante il match di Champions della Juve contro il Lipsia. Il difensore brasiliano resterà fuori quasi sicuramente fino a fine stagione, più verosimile vederlo tornare direttamente nel 2025-26. Una vera mazzata per l’intero mondo bianconero, essendo il volto principale della retroguardia da record dei piemontesi.

L’intervento chirurgico a cui si è sottoposto è perfettamente riuscito, Bremer ha già iniziato il lungo percorso riabilitativo. Per fargli sentire maggiormente la loro vicinanza, come detto, è arrivato un video molto emozionante da diversi volti noti. Come ad esempio il già citato Paltrinieri, di nota fede juventina, ha così commentato: “Ti auguro una pronta guarigione, continuerai ad essere un totem per la nostra retroguardia, prenditi al meglio cura di te”.

Il primo messaggio, invece, è arrivato da Giorgio Chiellini che proprio nelle ultime settimane è ritornato alla Juve, nelle vesti di dirigente: “So che i prossimi mesi saranno difficili. Ci vorrà tanta pazienza, perseveranza e pazienza ma sono sicuro che ce la farai perché sono tutte qualità che possiedi”. Un messaggio è arrivato anche dal noto cantante Eros Ramazzotti: “Dovrai avere pazienza, forza e grinta come quella che esprimi in campo per tornare più forte di prima”.

Gli altri protagonisti nel video sono Filippo Tortu, Elia Viviani, Giorgia Villa, Alessandro Miressi, Alessia Maurelli, Linus e Veronica Angeloni tutti di dichiarata fede della Juve.