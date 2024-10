Max Verstappen, ribaltato tutto in classifica: penalità e nuovo terremoto

Max Verstappen, incredibile colpo di scena, adesso cambia veramente tutto. Mossa imprevista in Formula 1

Se non si tratta di un vero e proprio colpo di scena allora poco ci manca. Il protagonista in questione, anche in questo caso, è l’attuale campione del mondo della Formula 1, Max Verstappen. Anche se, a dire il vero, non è affatto l’unico visto che in questa vicenda c’è anche un suo collega rivale, Lando Norris. La questione riguarda ancora la penalizzazione di 5 secondi subita dal britannico nel Gran Premio degli Stati Uniti a Austin.

La certezza è che la penalizzazione del britannico non sarà annullata. Ovviamente non sono mancate affatto le polemiche e le proteste di Norris e del suo team, la McLaren. Le rimostranze, tuttavia, potrebbero portare ad un importante risultato. Tanto è vero che la FIA, dopo un incontro svolto con tutti i piloti a Città del Messico, è intenzionata a una decisione davvero importante.

La Federazione ha fatto sapere che è pronta a rivedere il regolamento su casi simili. Lo ha svelato la BBC. Secondo quanto riportato da quest’ultima pare che la FIA sia disposta ad elaborare un testo, completamente rivisitato, per dirimere casi come il duello tra Verstappen e Norris in Texas. Il tutto con precedente presentazione ai piloti per l’approvazione nel corso della stagione.

Formula 1, nuovo regolamento: adesso può cambiare tutto

Da precisare, però, che di ufficiale in questo momento non c’è assolutamente nulla. In molti, però, suppongono che questo tipo di modifiche andranno a interessare tutte le tattiche difensive di Verstappen. Tra queste, una in particolare ovvero quella di mollare i freni, stando davanti al punto di corda, in curva accompagnando, verso l’esterno, l’altro duellante.

La sua tattica, al momento, non intralcia alcun tipo di regolamento e non può incorrere in alcun tipo di penalizzazione. Non per i suoi colleghi che, a quanto riportato dalla “BBC”, ne avrebbero abbastanza di queste sue continue mosse. Insomma, proprio come se stesse sfruttando una parte mancante del regolamento.

Una tattica, quindi, finora “regolare” ma che fa andare su tutte le furie i piloti. Questi ultimi, infatti, chiedono alla Federazione di completare il regolamento e punire chi commette il tutto.Nel corso della riunione il campione del mondo ha precisato che nel caso in cui il regolamento dovesse subire un cambiamento rispetterebbe le nuove linee guida e ha ribadito che finora ha sempre guidato rispettando le regole.