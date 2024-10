Milan, Scaroni: “Furioso per la decisione di Bologna. Incomprensibile”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto a margine dell’Assemblea degli Azionisti del Club.

“Non esiste nessun maxibonus per alcun dirigente per la realizzazione dello stadio nè su altro. Sono assatanato per il nuovo stadio. Lo considero essenziale per il Milan e tutto il calcio. Aumento del budget di mercato? Quando aumenterà il fatturato. Sono furioso per la decisione del sindaco di Bologna, incomprensibile e immotivata, quella di impedirci di farci giocare a porte chiuse. Sono stati permessi altri eventi a porte chiuse a Bologna, decisione iniqua. Ci sono tutti i presupposti per discutere la legittimità della decisione del sindaco, ci ha recato un grave danno e non rimarremo inerti”.