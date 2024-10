Parole da brividi per Valentino Rossi: svelata la verità

Dichiarazioni incredibili su Valentino Rossi, i tifosi non riescono a crederci: svelata una verità sorprendente sull’ex campione del mondo

Il ritiro di Valentino Rossi dalla MotoGP è ormai distante diversi anni. Eppure, l’ex pilota di Tavullia continua a essere al centro delle attenzioni di pubblico, tifosi, media e anche di tantissimi suoi ex colleghi. A dimostrazione di quale impatto abbia avuto nella storia del motociclismo, con i suoi nove titoli mondiali vinti e con il suo atteggiamento istrionico, in pista e fuori, che ha per sempre cambiato il modo di approcciarsi a questo sport.

A distanza di tanti anni, sembra incredibile pensare che sul Dottore ci sia ancora qualcosa da scoprire. Eppure, nonostante sia ormai molto tempo che Vale ha appeso il casco al chiodo, arrivano di tanto in tanto nuove rivelazioni sulla sua carriera e su ciò che ha rappresentato, attraverso dichiarazioni spesso sorprendenti da parte di chi lo ha potuto conoscere bene.

A parlare di Vale sono infatti spesso i suoi ex rivali, sia quelli con cui ha dovuto confrontarsi in pista, duellando in gare epiche, sia quelli con cui è stato suo malgrado paragonato, in un confronto a distanza che non avrebbe mai potuto avere una rappresentazione nella realtà. Come quel Giacomo Agostini rimasto a lungo il suo spauracchio, il grande obiettivo da raggiungere ma impossibile da superare. Un Agostini che non ha mai nascosto il suo pensiero su Rossi, con una stima basata soprattutto su un particolare mai rivelato prima.

Agostini svela un incredibile segreto su Valentino Rossi: i tifosi restano senza parole

Con 15 titoli mondiali vinti, Agostini resta, e probabilmente resterà per sempre, il pilota più vincente nella storia del Motomondiale. 15 titoli mondiali di cui ben 8 nella classe regina, allora rappresentata dalla 500, e impreziositi da 123 vittorie su 190 gran premi disputati. Numeri impressionanti e irraggiungibili, con cui Rossi ha dovuto per tutta la carriera fare i conti.

Adesso che le carriere di entrambi sono però terminate e che “l’ascia da guerra” a distanza è stata sepolta completamente sepolta, l’ex pilota bresciano è però potuto tornare sul paragone con Vale senza alcun tipo di acredine, svelando per la prima volta per quale motivo abbia sempre ritenuto Rossi un pilota degno della sua stima.

Intervistato da ‘Fanpage.it’, l’ex centauro bresciano ha infatti rivelato per la prima volta di aver sempre pensato di avere qualcosa in comune con Valentino, a discapito della distanza temporale che li ha sempre divisi: “Siamo entrambi dei vincenti, quindi abbiamo molto in comune, perché per esserlo servono caratteristiche e doti uguali”.

A differenziarli, più che le caratteristiche in pista e il modo di guidare, è sempre stato più il carattere, quell’atteggiamento derivante anche dalla differente cultura in cui sono cresciuti: “Io forse ero più chiuso, noi bresciani siamo un po’ più chiusi. Lui invece faceva sempre uno show. Alla fine però quel che conta è la vittoria, e lo show lo fai solo se riesci a vincere, perché è quello che il pubblico vuole“.