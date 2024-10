Sinner ha detto sì, è ufficiale: decisione davvero inaspettata

Mancava solo l’ufficialità, adesso è arrivata: decisione clamorosa da parte di Jannik Sinner, l’azzurro ha detto sì

Il mondo del tennis scalda i motori per il gran finale di stagione 2024. Mancano ancora alcuni appuntamenti imperdibili, come il Masters di Bercy, le Finals di fine anno e le Finals di Coppa Davis, ma per i grandi protagonisti del circuito è già arrivato il momento di pensare anche al 2025. Lo sta facendo, ad esempio, il numero uno al mondo, Jannik Sinner. Concentrato sul rush finale del 2024, l’azzurro non può non proiettarsi anche sull’agenda del prossimo anno e, a sorpresa, ha già deciso di accettare una proposta importante, lasciando a bocca aperta tantissimi tifosi.

Chi pensava che, dopo i traguardi raggiunti quest’anno, Sinner avesse intenzione di snellire la propria agenda, di fatto prendendo parte solo ai tornei imperdibili del circuito, evidentemente si sbagliava di grosso. Ci sono infatti alcuni tornei nel corso della stagione che, per quanto minori, non possono non essere presi in considerazione.

Lo sa bene lo stesso tennista numero uno al mondo, che ha deciso di accettare una proposta molto importante per prendere parte a uno dei primi grandi appuntamenti post Melbourne. Un evento di grande tradizione che in passato ha fatto le fortune di giocatori del calibro di Connors, Borg, Edberg e Federer, e che lo stesso Sinner ha già conquistato proprio nel corso della stagione che sta per andare in archivio.

Sinner non si tira indietro: l’azzurro ha accettato e adesso è ufficiale, sfiderà ancora Alcaraz

Il campione in carica difficilmente può tirarsi indietro, anche perché ha la responsabilità di dover difendere dei punti. In alcuni casi parecchi punti, di quelli che possono in effetti generare anche ribaltoni clamorosi in classifica. Ci ha quindi dovuto riflettere un po’ Sinner prima di accettare, ma non poteva rifiutare di difendere un titolo vinto con grande merito in questo 2024.

Dal 1° al 9 febbraio ci sarà quindi anche lui. Dopo qualche settimana di chiacchiere e voci di corridoio, è arrivata l’ufficialità: anche l’azzurro si aggiunge alla ricco main draw di uno degli ATP 500 più importanti dei primi mesi della stagione tennistica, raggiungendo due grandissimi rivali come Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

A ufficializzarlo è stato lo stesso torneo attraverso i propri canali ufficiali: Jannik Sinner ha accettato di partecipare anche nel 2025 all’ATP 500 di Rotterdam, torneo olandese che ha già vinto e che nel corso degli anni ha dimostrato di essere uno degli appuntamenti più importanti di inizio stagione per tanti tennisti di altissimo livello.

L’azzurro dovrà stavolta vedersela però con alcuni dei suoi principali rivali, tra cui appunto Alcaraz e Medvedev, rivali sulla carta ben più temibili di Alex De Minaur, il giocatore contro cui ha vinto la finale in questo 2024 che si avvia alla conclusione e che rimarrà, con tutta probabilità, uno degli anni migliori della sua carriera, grazie a sette titoli conquistati e a tanti risultati quasi insperabili fino a pochi mesi fa.