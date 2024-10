Altra terribile notizia in Italia, crociato ko: stagione finita per il capitano

Ennesima notizia terribile per l’Italia dello sport, diagnosi shock per l’atleta: rottura del crociato e stagione praticamente già compromessa

Mai come in questo inizio di stagione non sono mancate notizie in merito ad infortuni molto importanti. Soprattutto nel mondo del calcio. Proprio da questo sport, purtroppo, arriva l’ultimo terribile comunicato diramato dal club. La stagione dell’atleta si può considerare già chiusa visto che, anche per lui, è arrivata la diagnosi da incubo: rottura del legamento crociato.

Il tutto è avvenuto durante una sessione di allenamento pomeridiana insieme al resto della sua squadra. Un contrasto di gioco, avvenuto con un suo compagno, ha messo per sempre la parola “fine” a questa stagione sportiva. Sin dai primi attimi si era capito che l’infortunio era decisamente serio. Poi il trasporto in ospedale e la diagnosi finale del personale medico: per lui il campionato finisce qui.

Ennesimo infortunio, stagione finita per Antonio Pergreffi: crociato ko

Brutte notizie arrivano per Pierpaolo Bisoli. L’allenatore del Modena (squadra militante in Serie B) non potrà più contare su Antonio Pergreffi. Il roccioso difensore centrale si è infortunato gravemente in allenamento. Un grave problema al ginocchio che lo terrà fuori dai giochi per un bel po’ di mesi. Stagione, come riportato in precedenza, che sembra essere davvero essere già compromessa per il calciatore.

Come riportato dalla società “canarina”, nel corso di un comunicato, il classe ’88 e capitano del Modena ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Non solo: nel corso delle indagini strumentali è stato evidenziato anche la lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale. Nei prossimi giorni il calciatore verrà sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Una tegola non da poco per Bisoli che non potrà contare su un calciatore di esperienza proprio come Pergreffi. Una situazione, dal punto di vista della classifica, per nulla invidiabile per il Modena. La squadra, infatti, si trova al quart’ultimo posto, in piena zona rossa, in classifica con soli 10 punti conquistati.

Il nativo di Bergamo, nella squadra emiliana dal 2020, ha riportato il club in Serie B nella stagione 2021-22 con tanto di fascia da capitano e dopo aver sollevato al cielo la Supercoppa di Serie C. Intanto, sui social network, i suoi tifosi lo invitano a riprendersi quanto prima dal terribile infortunio che lo ha visto protagonista in allenamento.