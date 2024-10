È ufficiale, salta l’Atp di Parigi-Bercy: che mazzata

Il torneo di Parigi-Bercy perde uno dei protagonisti tanto attesi: è ufficiale il suo forfait, l’annuncio spiazza i tifosi

Penultimo torneo dell’anno per il tennis mondiale, con i protagonisti che saranno di scena per Parigi-Bercy, torneo Masters 1000 che di fatto avvia la fase conclusiva dell’annata. Dopo di esso, infatti, vi saranno le Atp Finals (riservate, però, ai migliori otto della classifica) e poi la Coppa Davis, il torneo per Nazioni più famoso e importante del mondo del tennis.

Partenza all’inizio di questa settimana fino al 3 novembre e naturalmente vi saranno quasi tutti i principali big del tennis mondiale. A partire naturalmente da Jannik Sinner, già certo della prima posizione almeno fino alla fine dell’anno. Il tennista altoatesino ha disputato un 2024 memorabile ma la sua forma continua ad essere al top anche in questo finale di stagione.

L’abbiamo d’altronde chiudere al secondo posto l’Atp di Pechino – finale contro Alcaraz persa – poi vincere sia il Masters 1000 di Shanghai che il torneo di esibizione Six Kings Slam che si è tenuto a Riad, in Arabia Saudita con un montepremi finale di circa sei milioni di dollari. Nel paese mediorientale Sinner si è preso la gustosa rivincita contro lo spagnolo, battuto in tre set ed in rimonta 6-7, 6-3, 6-3.

Parigi-Bercy, nuovo forfait: l’annuncio sui social

Jannik Sinner proverà a sfatare la maledizione di questo torneo sul cemento indoor in un 2024 strepitoso e non è escluso che la finale possa essere nuovamente tra l’altoatesino e Carlos Alcaraz. I due, infatti, sono stati sorteggiati in due parti opposte del tabellone e potranno incontrarsi solo nell’ultimo atto.

Come detto, quasi tutti i top saranno presenti nella capitale francese ma non mancano le defezioni per infortunio. L’ultima in ordine di tempo è quella di Felix Auger-Aliassime. Il tennista canadese, 27mo nel ranking Atp, ha dato l’annuncio attraverso i suoi canali social. Fatale il problema alla schiena accusat già durante l’Atp 500 di Basilea.

Il 24enne ha provato a recuperare ma, dopo un consulto con il suo staff, ha alzato bandiera bianca chiudendo così in anticipo la sua stagione. “Ho cercato di darmi un’opportunità per giocare a Parigi ma non ce l’ho fatta. Dopo il dolore avvertito a Basilea ho provato ad essere presente a Parigi ma dopo test ed alcuni allenamenti ho capito di non essere pronto al livello che volevo” ha spiegato sui suoi account il canadese.

Auger-Aliassime ha definito “agrodolce” questo finale di stagione promettendo di recuperare sia dal punto di vista fisico che mentale per l’inizio della stagione 2025.