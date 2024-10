Ferrari campione del mondo: ormai non ci sono dubbi

La Ferrari ha un’opportunità enorme, le parole del pilota non lasciano dubbi. Finalmente tutto è possibile

La Ferrari vince in Messico e riapre ufficialmente il mondiale costruttori. Straordinario il primo posto di Carlos Sainz davanti a Lando Norris e Charles Leclerc. Lo spagnolo conquista la sua seconda vittoria stagionale e porta la scuderia di Maranello a soli 29 punti di distanza dal primo posto con la Red Bull superata in graduatoria.

Un ottimo momento dunque per la Ferrari che confermano i passi in avanti dopo la clamorosa doppietta degli Stati Uniti nel circuito di Austin. Due prestazioni che si aggiungono alle vittorie dei mesi scorsi e portano il computo totale a 5, al pari di quelle McLaren, per una stagione che può riservare ancora una grande sorpresa.

Se dovessero proseguire con queso rendimento, Leclerc e Sainz potrebbero portare a Maranello un titolo costruttori che manca addirittura dal 2008. E se da un lato tutto l’ambiente è eccitato all’idea di tornare in vetta a una classifica mondiale, dall’altro c’è una persona che vive questo momento con un velo di malinconia.

Ferrari, Sainz non ha dubbi: le dichiarazioni fanno ben sperare

Si tratta di Carlos Sainz, alle sue ultime gare in Ferrari prima di lasciare il posto a Lewis Hamilton. Lo spagnolo dirà addio alla scuderia a malincuore dopo quattro anni che, senza dubbio, sono stati i migliori della sua carriera. Sainz crede nelle potenzialità della Ferrari per il futuro e non nasconde un senso di tristezza per la sua situazione.

“Ho l’impressione che la Ferrari potrebbe essere in lotta per il titolo mondiale l’anno prossimo, ma io non sarò qui per farlo. E io sento di aver giocato un ruolo negli ultimi quattro campionati nel cercare di preparare la squadra al momento in cui avrebbe lottato per il titolo. Sto guidando bene, sono veloce in macchina ma il fatto di sapere che lascerò entro cinque gare mi lascia un po’… non so come descriverlo, ma non è una bella sensazione.” Queste le parole accorate di Sainz che, indubbiamente, non avrà le stesse chance di vittoria il prossimo anno alla Williams.

A riguardo, emblematico il pensiero espresso da Carlo Vanzini su Instagram. Il telecronista di Sky Sport ha espresso tutta la sua perplessità sulla scelta della Red Bull di non puntare proprio su Sainz come seconda guida il prossimo anno al posto di Sergio Perez, protagonista di una stagione alquanto deludente.