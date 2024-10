Festa grande dopo Marcell Jacobs: sta per succedere di tutto

Un’altra grande notizia dopo Marcell Jacobs: un risultato straordinario e che nessuno si sarebbe aspettato. Ecco tutti i dettagli su ciò che sta per succedere

Un evento speciale, che in pochi attendevano, ma che renderà felici tutti gli appassionati e gli interessati. Un altro straordinario atleta, dopo Marcell Jacobs, sta per essere protagonista. A settembre 2023 il campione olimpico dei 100 metri aveva fatto emozionare tantissime persone e stavolta toccherà a un altro. Si tratta di Stefano Sottile, talento del salto in alto che è stato eccezionale alle Olimpiadi a Parigi la scorsa estate. Ha infatti conquistato il quarto posto facendo record personale: 2,34 metri.

Jacobs era stato ospite della Virtus Lucca e ora toccherà al suo connazionale: l’evento sarà lunedì 4 novembre, dalle 17 alle 18, proprio al Campo Scuola “Moreno Martini” di Lucca. Sottile incontrerà tanti giovani tifosi e atleti come lui. Ovviamente l’arrivo di un campione di questa portata in città è un’occasione unica per gli abitanti e i ragazzi che la abitano. Sono tanti gli incontri con grandi sportivi che vengono promossi ogni anno dalla squadra locale.

Tra l’altro, Sottile ha dato un contributo importante alla Virtus, decidendo di indossare i colori della squadra proprio durante la finale Argento dei Campionati di Società (CDS) a Camerino, Macerata, lo scorso settembre.

Sottile ospite della Virtus Lucca: i dettagli

Con la maglia della Virtus Lucca addosso ha vinto la prova di salto in alto, portando 12 punti decisivi alla squadra, che ha ottenuto grazie a questo risultato la promozione nella finale Oro del 2025. Sottile, dunque, non è solo un ospite d’onore, ma anche un atleta che ha contribuito direttamente alle vittorie della Virtus Lucca.

Il 4 novembre sarà una vera e propria festa dello sport, con la Virtus che ha voluto condividere il tutto con il resto la città toscana. Sulla pista coperta del Campo Scuola, così che anche in caso di pioggia non ci siano problemi, ci sarà l’opportunità di incontrare il campione italiano e tanti giovani potranno rivolgergli la parola, con domande e pensieri da condividere. Sicuramente trarranno ispirazione dalla sua grandezza.

Dunque, dopo Jacobs, la presenza di Sottile a Lucca dimostra come la Virtus voglia ancora una volta impegnarsi nel promuovere l’atletica, creando momenti di festa e aggregazione. Sottile potrà trasmettere la propria passione agli atleti locali, giovani e non. Sicuramente l’evento lascerà il segno nel cuore di tutti.