Empoli-Inter, nerazzurri alla ricerca del riscatto. Le possibili scelte di Inzaghi

Dopo il pirotecnico pareggio in casa contro la Juventus, l’Inter cerca l’immediato riscatto contro l’Empoli di Roberto D’Aversa. Una gara da prendere con le pinze sia perché la formazione toscana è partita bene e ha messo in difficoltà anche le big, come il Napoli, sia perché i nerazzurri non devono farsi prendere dall’agitazione dopo il pareggio contro i bianconeri che poteva essere una vittoria se non fossero state sciupate diverse occasioni da rete.

Simone Inzaghi potrebbe optare per un leggerissimo turnover ma sembra comunque intenzionato a schierare i suoi uomini migliori. Sommer tra i pali, difesa a tre con Bisseck, de Vrij e Bastoni. Sugli esterni nel 3-5-2 spazio a Darmian e Dimarco, in mezzo potrebbero essere confermati Barella, Zielinski e Mkhitaryan, tandem d’attacco con i titolarissimi Thuram e Lautaro.

Ecco la probabile formazione:

Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.