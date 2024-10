Milan, Fonseca insiste: “Scudetto? Giocando così continuo a crederci”

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida persa dai rossoneri a San Siro contro il Napoli (0-2): “Rammarico? Sono sempre responsabile di quello che succede dentro al campo, prendo io la responsabilità dunque. Poi ovviamente in tutti i gol subiti ci sono degli errori e non è stato facile iniziare con un gol preso dopo 5 minuti. Se guardiamo il risultato, loro hanno fatto 2 gol, noi no. Poi se guardiamo il resto della partita beh, abbiamo giocato un calcio propositivo, creando e non era facile contro il Napoli”.

Puntate sempre allo Scudetto anche dopo questa partita?

“Non posso dire il contrario, dopo aver visto come abbiamo giocato e come abbiamo risposto ad un momento difficile e come abbiamo creato. Non mi ricordo che nessuna squadra abbia vinto il campionato dopo 9 giornate. Nella mia testa continuo a pensarlo, servono poi i risultati per rientrare in questa lotta”.

E’ preoccupato per quello che sembra ancora mancare?

“Mi preoccupo per i gol presi, perché non si possono prendere contro una squadra come il Napoli. Ma come dicevo ho visto momenti di qualità, non è facile cercare spazio quando l’avversario gioca con dieci giocatori davanti all’area. Quello che è mancato, secondo me, è stato trasformare le occasioni che abbiamo avuto. Dobbiamo migliorare in questo. Abbiamo recuperato tanti palloni in zona offensiva e non abbiamo permesso al Napoli da uscire, ma se hai quattro o cinque opportunità le devi sfruttare. Detto che non è facile creare 4-5 occasioni contro una squadra come il Napoli”.