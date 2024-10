Serie A: Cagliari, Verona e Lecce a caccia di punti pesanti

Rispetto al Cagliari, lo scontro salvezza tra Lecce e Verona rappresenta una sfida cruciale anche per il futuro del tecnico salentino con gli scaligeri a caccia della seconda vittoria in trasferta (quarta totale potenzialmente) della stagione dopo quella di Genova contro la squadra di Gilardino.

Per i giallorossi due vittorie stagionali tra campionato e Coppa Italia, con la sola vittoria in Serie A contro il Cagliari del Via Del Mare, unico squillo della formazione allenata da Luca Gotti.

La squadra di Davide Nicola, penalizzata nell’ultimo turno dall’espulsione di Makoumbou, aveva ritrovato il sereno grazie alla vittoria interna dell’8a giornata in rimonta contro il Torino: all’Unipol Domus arriva il Bologna di Italiano, desiderosa di riscattarsi dopo un avvio stagionale non proprio esaltante.