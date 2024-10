Ultim’ora Federica Pellegrini, sorpresa pazzesca: è successo davvero

Federica Pellegrini ha stupito tutti, a cominciare dai suoi tantissimi fan: nessuno poteva immaginare che succedesse davvero

Federica Pellegrini, nel corso della sua lunga e straordinaria carriera, ha abituato tutti i suoi fan a prestazioni davvero eccezionali nelle vasche di tutto il mondo. Basti pensare che la specialista dello stile libero è primatista europea nei 200 metri e nei 400 metri ed è riuscita a conquistare una medaglia d’oro e una d’argento nelle cinque spedizioni olimpiche a cui ha preso parte.

E poi sei medaglie d’oro ai Mondiali, sette agli Europei, altre sette agli Europei in vasca corta, due ai Giochi del Mediterraneo e tanti altri trionfi che fanno della ‘Divina’ la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi. Quello che però non tutti potevano immaginare è che la 36enne di Mirano fosse in grado di mettere in mostra tutte le sue qualità anche come ballerina.

Federica Pellegrini è infatti protagonista della 19esima edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show condotto in prima serata su Rai 1 da Milly Carlucci. Dopo un inizio piuttosto complicato l’ex nuotatrice si è sciolta, aiutata anche dal ballerino professionista Angelo Madonia (compagno di Sonia Bruganelli) con cui fa coppia.

Ultim’ora Pellegrini, la ‘Divina’ è mozzafiato: prova super

Già durante la scorsa puntata erano arrivati i complimenti per l’evidente miglioramento di Federica Pellegrini rispetto alle prime uscite. Un ‘trend’ positivo confermato anche sabato sera: il quotidiano Il Messaggero ha regalato un bel 9 alla prestazione della ‘Divina’, sottolineando che ora la campionessa di nuoto è davvero entrata in gara.

Il charleston su cui si sono esibiti Pellegrini e Madonia ha convinto tutti, sia nello studio di Ballando che tra i telespettatori che seguono sempre con grande affetto il programma. La vincitrice della medaglia d’oro a Pechino 2008 è parsa molto più sciolta e a suo agio: un’impressione confermata dalla stessa Pellegrini, che ha spiegato come ora si senta di potersi lasciare andare sotto tutti i punti di vista.

Carolyn Smith ha espresso grandi elogi per quella che ha definito una “bellissima coreografia“. Ivan Zazzaroni ha invece manifestato il suo stupore per i progressi dell’ex nuotatrice, mentre Fabio Canino ritiene che Federica Pellegrini sia una potenziale interprete da musical. Miglioramenti messi in evidenza anche da Selvaggia Lucarelli, sebbene la giornalista ritenga che la Pellegrini non sia ancora molto fluida.