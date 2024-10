Annuncio ufficiale, Ferrari campione del mondo: tifosi in visibilio

La Ferrari punta a tornare campione del mondo, l’annuncio delle ultime ore non lascia dubbi e manda i tifosi in visibilio

Quando mancano cinque appuntamenti al termine della stagione 2024, la Ferrari è tornata prepotentemente in corsa per il titolo costruttori grazie a due weekend da favola negli Stati Uniti e in Messico.

Ad Austin, il team di Maranello ha centrato una strepitosa doppietta, con Charles Leclerc a precedere Carlos Sainz di appena qualche secondo. All’Hermanos Rodriguez, invece, è stato lo spagnolo a prendersi il gradino più alto del podio e il monegasco ha portato a casa punti fondamentali tagliando il traguardo in terza posizione.

Ad oggi, la graduatoria costruttori recita: McLaren 566 punti, Ferrari 537 e Red Bull 512. Un distacco – quello che divide la Rossa dalla compagine britannica capolista – di sole 29 lunghezze, che potrebbe colmarsi già nel prossimo fine settimana iridato, quando la Formula 1 farà tappa ad Interlagos per il Gran Premio del Brasile. Si prospetta un weekend di fuoco a San Paolo…

Ferrari, la carica di Leclerc e Sainz: titolo? Si può!

Intanto, come normale che sia, nell’universo ferrarista l’entusiasmo è alle stelle. E non solo tra i tifosi del Cavallino, ma anche all’interno del team emiliano, che non vedeva l’ora di poter battagliare per un titolo che manca da oltre quindici anni. L’obiettivo è chiaro e gli uomini di Maranello sono determinati a lottare fino alla fine, dando tutto loro stessi e supportandosi l’un l’altro. Lo si evince dallo spirito di squadra emerso recentemente, così come dalle dichiarazioni degli stessi piloti.

“Sia io sia Charles crediamo sia possibile il titolo Costruttori”, ha affermato Sainz in conferenza a margine della gara vinta in Messico. “Ne parliamo sempre più spesso, ci incoraggiamo a vicenda sapendo che c’è una possibilità e ci diciamo: «Dai, andiamo!». Abbiamo un buon rapporto e tutti e due sappiamo che c’è una chance e che siamo in un buon momento per quanto riguarda il modo in cui stiamo guidando. Una delle chiavi sarà la costanza e la presenza di due piloti sempre all’altezza”, ha poi aggiunto il figlio d’arte iberico.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’analisi di Leclerc che ha evidenziato come il modo migliore per vincere il titolo sia concentrarsi solo su loro stessi e cercare di massimizzare il pacchetto della macchina, come in questi ultimi due weekend. “Il titolo ora però è realisticamente possibile e dipende più dal fatto che noi facciamo bene che non dagli errori degli altri. E se continueremo con questo stato di forma, sarà un obiettivo raggiungibile”, ci ha tenuto a sottolineare senza nascondersi.

Insomma, c’è entusiasmo e ottimismo in casa Ferrari alla vigilia del rush finale di campionato. Staremo a vedere se le sensazioni positive si tradurranno in un attesissimo trionfo.