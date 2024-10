Djokovic rischia grosso: tifosi preoccupatissimi

Non è passato inosservato l’ultimo indizio social del fuoriclasse serbo: i tifosi sembrano ormai rassegnati all’inevitabile

Certo non si può dire che non lo avesse detto. Non si può dire che, forse mettendo un po’ le mani avanti, non avesse avvertito tutti – tanto i tifosi, quanto gli addetti ai lavori e in qualche modo anche la sua famiglia – sulle sue intenzioni di un progressivo disimpegno dal circuito ATP.

“Non vado a caccia delle ATP Finals, non inseguo la classifica – aveva dichiarato Nole all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado dopo la sfida vinta a settembre in Coppa Davis contro la Grecia -. Ho chiuso con quei tornei per la mia carriera. Ora le mie priorità sono giocare per la mia nazionale e gli Slam. Ho 37 anni, ho vinto tutto, e qualcosa è inevitabilmente cambiato. Di solito, nella mia carriera, ho sempre programmato tutto con sei mesi di anticipo, ma oggi non è più così”, le dichiarazioni choc del fuoriclasse rilasciate poco più di 40 giorni fa.

Alle parole il campione ha fatto seguire i fatti. Almeno questo sembrano dire gli ultimi spezzoni di vita quotidiana postati su X dall’account di Milica Milutinovic. Il giocatore, attualmente sesto nell’ATP Race del 2024, sarebbe atteso a Torino per le Nitto ATP Finals. Che ad oggi rappresentano l’ultima kermesse vinta dal serbo, datata ormai un anno fa. L’indizio social pare una prova più che evidente del fatto che la partecipazione all’ultimo grande evento dell’anno nel circuito sia in forte dubbio.

Djokovic si rilassa alle Maldive: addio Finals?

Reduce dalla finale di Shanghai quando è stato ancora una volta battuto da Jannik Sinner, che ha così incamerato il terzo trionfo consecutivo, Davis dello scorso novembre compresa, contro di lui, il 24 volte campione Slam ha deciso di staccare la spina.

Le foto dalle Maldive, dove è in pieno relax con la sua famiglia, testimoniano di un tennista che non sembra al momento troppo focalizzato sugli imminenti impegni agonistici. Manca ormai sempre meno all’inizio della prestigiosa competizione dell’Inalpi Arena (ex Pala Alpitour del capoluogo piemontese), ma Nole non sembra curarsene più di tanto.

Già non partecipante al Masters 1000 di Parigi-Bercy in corso di svolgimento nella capitale francese, Djokovic vuole riservare tutte le energie fisiche e mentali per la Coppa Davis, che tuttavia non vedrà la sua Serbia contendersi l’Insalatiera in Andalusia.

Molto più importante, e degno della massima attenzione da parte sua e del suo staff, il primo Major del 2025 in Australia. Sarà lì, in quel di Melbourne, che il campionissimo proverà a mettere il suo 25esimo sigillo nelle prove del Grande Slam.