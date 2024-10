Inter, occhi aperti e poco turnover

Rialzare la testa dopo la delusione dell’occasione sfumata nel Derby d’Italia ed approfittare degli scontri diretti delle avversarie per riprendersi almeno parzialmente i punti che si sono persi rispetto alla vetta della classifica. La missione di casa Inter è chiara e non ammette risultati alternativi ai tre punti nella trasferta di Empoli al Castellani Computer Gross Arena che andrà a contraddistinguere il turno infrasettimanale per i campioni d’Italia.

I soli due punti raccolti dai toscani nelle ultime 4 partite non fanno corrispondenza ad un impegno da prendere sottogamba, soprattutto per una situazione contingente che vede i nerazzurri alle prese con un’emorragia difensiva alla quale diventa vitale porre rimedio.

Anche per questo motivo le scelte del tecnico interista non dovrebbero essere influenzate oltremodo dal turnover che solitamente caratterizza le settimane con 3 impegni. Dovrebbe tornare titolare Darmian nel ruolo di esterno destro dopo il dispendio di energie di Dumfries contro la Juventus, e Bisseck dovrebbe dare un turno di stop a Pavard come braccetto di destra nella difesa a 3. La responsabilità della regia della manovra, invece, dovrebbe restare sulle spalle di Zielinsi in attesa di un pieno recupero di Asllani e soprattutto del prossimo rientro da parte di Cahlanoglu. Nel reparto avanzato ci sarà la conferma della coppia titolare Lautaro-Thuram. Non sono consentiti ulteriori passi falsi, ed i nerazzurri devono dimostrarlo già dalla trasferta in Toscana.