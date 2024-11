Brignone, retroscena sbalorditivo: è successo dopo il trionfo a Soelden

Un inizio di stagione davvero da incorniciare per Federica Brignone. Ecco cosa è emerso dopo la prima gara della stagione a Soelden

Come da tradizione, la nuova stagione dello Sci Alpino è cominciata sul ghiacciaio di Rettenbach a Soelden. In Austria, si sono disputati le prime due gare di Coppa del Mondo maschile e femminile con una grande soddisfazione per i colori azzurri.

Federica Brignone si è imposta nel Gigante femminile, precedendo sul traguardo Mikaela Shiffrin. La sciatrice valdostana era partita dal cancelletto di partenza della seconda manche da terza classificata. Una discesa perfetta la sua che le ha permesso di superare la neozelandese Robinson , seconda a 17″ e l’austriaca Schieb, terza a 1.08. Male la Shiffrin, scalata addirittura in quinta posizione con un divario di 1.21 dall’azzurra.

Per Federica, ovviamente prima anche nella classifica generale di Coppa del Mondo femminile, è la terza vittoria consecutiva in uno Slalom Gigante. Con l’eventuale poker, la valdostana può eguagliare Denise Karbon che vinse quattro Giganti di fila tra 2007 e 2008. Irraggiungibile, al momento, il primato di Debora Compagnoni arrivata a otto di fila tra 1997 e 1998.

Federica Brignone, quanto ha incassato dalla vittoria a Soelden

Rispetto a quanto avviene per altri sport, ci si sofferma poco sui guadagni dei campioni dello Sci. Anche in questa disciplina, come accade ad esempio nel tennis o nel golf, gli atleti vincono un montepremi in base al risultato ottenuto in gara.

Stando a Eurosport che cita a sua volta i dati sul prize money della FIS, Federica Brignone e il collega Alexander Steen Olsen, vincitore del Gigante maschile, hanno ottenuto un premio in denaro di 47.000 franchi svizzeri, l’equivalente di circa 50.000 euro. Alice Robinson e Henrik Kristoffersen, secondi classificati, hanno lasciato Soelden con un assegno di 22.000 franchi (23.000 euro circa). Per i terzi in classifica, invece, il premio è stato di 11.000 franchi, stessa quotazione al cambio con l’euro.

Da notare come, nella coppa del mondo di sci alpino, i montepremi delle gare maschili e femminili siano già equiparati, una fattispecie che non si ripete in altri sport. Per Federica Brignone, dunque, un’altra bella soddisfazione che rende ancora più gratificante il primo posto sul podio. Per rivederla in pista ora dovremo attendere un mese circa. L’azzurra, infatti, sarà nuovamente in gara il 30 novembre a Killington negli Usa. Già certa la sua assenza nei due slalom speciali di Levi e Gurgl, in programma il 16 e il 23 novembre.