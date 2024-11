Manuel Bortuzzo dice sì, fan al settimo cielo: accadrà tra pochi giorni

Manuel Bortuzzo ha deciso di accettare l’invito e sarà presente tra pochi giorni ad un grande evento: tutti i suoi fan sono al settimo cielo

Manuel Bortuzzo, medagliato paralimpico a Parigi non smette di lavorare per migliorare la sua condizione in acqua. Il suo grande obiettivo resta Los Angeles e nel frattempo si gode il momento, testimoniando la sua grande forza di volontà e tornando anche in alcune occasioni pubbliche a raccontare la sua storia.

Abbiamo imparato a conoscerlo per un tristissimo fatto di cronaca, che gli ha bruscamente interrotto l’ascesa nell’Olimpo del nuoto. Manuel Bortuzzo si è beccato una pallottola fuori da un locale romano, per uno scambio di persona in una maledetta serata del febbraio 2019. Dopo essere stato operato è rimasto sulla sedia a rotelle, senza poter usare gli arti inferiori. Una mazzata tremenda per un giovane atleta, che in molti consideravano una stella nascente della piscina azzurra.

Bortuzzo non si è scoraggiato ed è voluto ripartire pubblicamente con la partecipazione al Grande Fratello, per far conoscere la propria storia. L’obiettivo di diventare un atleta olimpico non l’ha mai perso e per questo ha lavorato duramente per prender parte ai Giochi di Parigi. Manuel non solo è riuscito ad essere presente in Francia ma ha anche portato a casa una medaglia di bronzo nella sua amata rana. Un risultato davvero incoraggiante, che lo ha ripagato dei tantissimi sforzi profusi in questi anni.

Manuel Bortuzzo sarà presente al Focus Live 2024: i suoi fan sono in estasi

Intanto Bortuzzo sarà uno dei grandi protagonisti dell’attesissima settima edizione di Focus Live, il festival della conoscenza, ideato e organizzato dalla rivista Focus, che si svolgerà dall’8 al 10 novembre presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. L’edizione del 2024 sarà incentrata sul tema “Traguardi”, con tre giorni di incontri, esperimenti e proiezioni, ideate per coinvolgere adulti e bambini nel mondo della scienza e della tecnologia.

Saranno presenti esponenti del mondo scientifico come Barbara Gallavotti, Teresa Fornaro dell’Inaf e Fausto Caruana. Ma ci sarà spazio anche per volti dello spettacolo e dello sport, tra cui appunto Manuel Bortuzzo, bronzo nel nuoto alle Paralimpiadi di Parigi 2024.

L’evento si svolgerà all’interno del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia, ovvero il museo scientifico più grande d’Italia, presente da ben 70 anni sul territorio di Milano.