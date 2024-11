Bologna, ora serve continuità. Contro il Lecce per ritrovare consapevolezza

Dopo la bella vittoria esterna sul campo del Cagliari, domani pomeriggio il Bologna sarà impegnato al Dall’Ara contro il Lecce di Luca Gotti, reduce dalla vittoria di misura contro il Verona. La formazione di Vincenzo Italiano ha bisogno di trovare quella continuità mai avuta in questa prima parte di stagione, e per la prima volta potrebbe vincere due gare di fila.

Riccardo Orsolini si è sbloccato e forse questa è la nota più lieta, adesso bisogno ritrovare quella consapevolezza generale dopo settimane complicate in cui certezze dello scorso anno sono venute a mancare. Attenzione alla formazione salentina, in via di ripresa dopo un pessimo inizio.

Ecco le probabili formazioni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Urbanski; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

Allenatore: Vincenzo Italiano

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gallo, Baschirotto, Gaspar, Guilbert; Ramadani, Coulibaly; Banda, Rafia, Dorgu; Krstovic.

Allenatore: Luca Gott