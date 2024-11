Gianmarco Tamberi, gesto forte in pubblico: restano tutti a bocca aperta

L’ex campione olimpico di salto in alto, Gianmarco Tamberi, stupisce tutti con un gesto in pubblico che nessuno si sarebbe aspettato

Che le Olimpiadi di Parigi 2024 non sarebbero state fortunate per Gianmarco Tamberi lo si è capito dalla cerimonia d’inaugurazione della rassegna a cinque cerchi parigina. A Gimbo, portabandiera dell’Italia, mentre sventolava il tricolore, è scivolata via dall’anulare la fede nuziale venendo così inghiottita dalle torbide acque della Senna.

Una iattura per un qualsiasi neosposo ma non per il saltatore marchigiano che, con un prodigioso salto (dialettico) come quelli che in pedana gli hanno regalato tante gioie, ha capovolto in suo favore una situazione oggettivamente complicata tanto da meritarsi la medaglia d’oro dei più romantici.

Dopo il fattaccio, infatti, Gimbo ha postato suo account Instagram un messaggio nel quale, dopo le scuse di rito, “mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire. Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo“, propone alla sua dolce metà un gesto che ha fatto sospirare tutte le donne.

“Se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo”. Non c’è che dire, Gianmarco Tamberi è innamorato pazzo della sua Chiara e lo dimostra anche quanto fatto in pubblico dall’ex campione olimpico: qualcosa che nessuno, tantomeno i suoi fan, si sarebbero aspettati.

Gianmarco Tamberi, baci e abbracci alla sua Chiara

Da grande campione qual è, Gimbo si è gettato alle spalle la delusione olimpica vincendo, nella finale andata in scena a Bruxelles, la Diamond League. Ora è tempo di relax per l’atleta come confermano le ultime foto pubblicate da ‘Oggi’ che immortalano Tamberi con la sua Chiara a Milano dove si è concesso un breve vacanza per le vie del ‘Quadrilatero della moda’.

Mano nella mano e occhi negli occhi, Gimbo e Chiara, sposati da 2 anni e insieme da 15 anni, sono ‘saltati’ da un negozio all’altro, da una vetrina all’altra con tanto di pause gourmet, il tutto scandito da baci e abbracci tra trench autunnali e borse di lusso.

Insomma, Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi sono più innamorati che mai, sono, come si suol dire, il ritratto della felicità coniugale tanto che per la coppia sono in arrivo delle entusiasmanti novità. Come riportato dal settimanale ‘Oggi’, Gimbo ha assicurato che la nuova fede “sta arrivando”.

Ma non è l’unica novità in arrivo visto che la coppia ha reso noto di essere pronta ad accogliere il primo figlio. Del resto, allo sportivo più innamorato del Bel Paese manca giusto un bambino per coronare l’amore con la sua anima gemella, di sicuro la più bella e la più emozionante delle medaglie d’oro che impreziosiscono il suo palmarés.