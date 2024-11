Hamilton guiderà un’altra vettura: decisione clamorosa

Tutto deciso per Lewis Hamilton: ‘nuova’ vettura per il sette volte campione del mondo, arriva la novità

Sette volte Campione del mondo come Michael Schumacher, l’ottavo solo sfiorato e perso nel 2021 ad Abu Dhabi in un epilogo di campionato folle, ma anche il grande obiettivo per la prossima stagione. Lewis Hamilton non ha certo bisogno di presentazioni. Il suo nome e soprattutto il suo palmarès parlano abbondantemente per lui nonostante nelle ultime stagioni abbia sofferto non poco.

Colpa di una Mercedes poco competitiva: fin dall’arrivo delle monoposto “effetto suolo” a Brackley non sono riusciti a realizzare una vettura in grado di poter competere con gli avversari e con una Red Bll monstre. E così anche in questa stagione un unico sussulto per il campione britannico, la vittoria a Silverstone, il “suo” Gran Premio con una gara commovente, di cuore.

Un nome, una garanzia verrebbe quasi da dire ed infatti a partire dal 2025 si formerà un binomio potenzialmente esplosivo. Ferrari e Lewis Hamilton insieme, due colossi, due simboli della Formula 1 con i tifosi del Cavallino che già non vedono l’ora di ammirare il numero 44 con la tuta rossa.

Hamilton “tradisce” Mercedes e Ferrari: guiderà la McLaren

Un’operazione che ha scosso l’intero circus voluta anche e soprattutto da Hamilton che aveva quel sogno lì da esaudire: guidare la Ferrari. E ci riuscirà nella prossima stagione, magari provando anche a dare l’assalto all’ottavo mondiale.

Nel frattempo è concentrato sul finale di stagione con la Mercedes. Nessun obiettivo è raggiungibile, nessuno dei due mondiali sono possibili per la monoposto tedesca che negli ultimi Gran Premi ha mostrato qualche miglioramento. E l’obiettivo di Sir Lewis è chiaro: chiudere in bellezza il suo rapporto con la scuderia, magari con un ultimo acuto proprio in Brasile, ad Interlagos, una delle piste che più ama del Mondiale.

Hamilton, peraltro, non ha mai nascosto l’ammirazione profonda per Ayrton Senna, tanto negli anni scorsi da dedicargli diversi tributi. E sabato avrà un’occasione davvero speciale: al termine delle attività in pista, infatti, il pilota britannico guiderà la McLaren del 1990 di Ayrton Senna, la MP4/5B, monoposto che permise al compianto brasiliano di conquistare il Mondiale nel 1990 dopo una lotta serratissima con Alain Prost.

L’annuncio l’ha dato la testata brasiliana ‘UOL Esporte’ con la monoposto che eseguirà i giri di pista come gran finale di un percorso di questa vettura davvero iconica che la vedrà protagonista anche esposta a San Paolo in un evento a cui parteciperà Emerson Fittipaldi, iridato nel 1974.