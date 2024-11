Juventus, la difesa balla troppo. Quanto pesa l’assenza di Bremer

Il 2-2 casalingo contro il Parma non può soddisfare nessuno. C’è stato un netto passo indietro rispetto alla prestazione di San Siro contro l’Inter e di questo, Thiago Motta, ne è consapevole. Contro la formazione ducale si sono rivisti pregi ma soprattutto difetti che la Juventus ha già espresso in questa prima parte di stagione: una fase difensiva che inizia a ballare in maniera scoordinata e un attacco che spesso non punge.

Se in avanti, con il reparto offensivo al completo, i problemi potrebbero risolversi, il vero punto interrogativo è in difesa. L’infortunio di Gleison Bremer è stato più grave e determinante del previsto, il brasiliano dava una clamorosa solidità che ora sta mancando e i suoi sostituti non si stanno rivelando all’altezza. Motta, già a partire da domani, ha bisogno di ritrovare quelle certezze che pensava di avere a inizio stagione. Per far sì che il Napoli non fugga via in maniera definitiva.