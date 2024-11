Juventus, Motta alla vigilia dell’Udinese: “Dobbiamo fare tutti di più. Vlahovic può riposare”

Dopo il deludente pareggio 2-2 contro il Parma all’Allianz Stadium, la Juventus torna subito in campo e lo fa in trasferta contro l’Udinese. Questa mattina, alla vigilia della gara, ha parlato in conferenza stampa il tecnico bianconero Thiago Motta.

Un suo pensiero sul compleanno della Juventus. Come sta il gruppo?

“Sono felice e onorato di far parte della storia di questo grande grande club, a cui auguro il meglio sia oggi che in futuro. I ragazzi stanno bene, avremo l’ultimo allenamento prima di andare a Udine. Siamo concentrati sulla partita, dobbiamo fare una grande prestazione contro una squadra che sta molto bene”.

Perché state subendo così tanti gol nelle ultime giornate?

“Dobbiamo fare meglio collettivamente, compattarci e lasciare meno spazi possibili. Non dobbiamo farli ragionare e questo possiamo farlo solo tutti insieme“.

Che cosa ci può dire sui pochi tocchi di Vlahovic? Visto che è il compleanno della Juventus ci regala in anticipo la formazione?

“No, niente regalo oggi. Dusan e tutti gli altri devono fare sicuramente meglio sia in entrambe le fasi. Non è una questione di numero di tocchi, ma di quanto la squadra riesce ad essere incisiva“.

Che difficoltà incontrerà la Juventus domani?

“Troveremo di fronte una squadra fisicamente molto strutturata. A differenza del passato gioca bene a calcio e ha più palleggio. Questo la porta a giocare più avanti ed avere una buona riaggressione. Noi dobbiamo migliorare in entrambe le fasi per avere la meglio. In casa sta facendo molto bene“.

Come stanno Douglas Luiz e Nico Gonzalez? Domani rientreranno?

“No domani non ci saranno entrambi. Vedremo per le prossime partite“.

Contro il Parma si è rivisto Koopmeiners, come sta? Può giocare dall’inizio?

“Sta migliorando, ma al momento non è al massimo della sua condizione, perché è stato fermo un po’ di tempo. Vedremo domani quanto potrà giocare, perché è un giocatore molto importante per noi“.

Domani può riposare Vlahovic?

“Può essere che riposi. È una situazione che valuteremo nell’allenamento di oggi. In questo momento della stagione, i giocatori non sono stanchi e stanno bene. Dobbiamo tutti dare qualcosa in più per avere quello che vogliamo avere“.

Crede nello Scudetto?

“Scudetto? Noi dobbiamo pensare solo all’Udinese e dobbiamo migliorare in ogni fase del gioco. Tutti dobbiamo fare meglio, io per primo“.

Come vorrebbe esser ricordato nella storia della Juve?

“Non penso neanche a questo tipo di cose. Non è la Juventus di Thiago Motta. I fatti al momento sono che dobbiamo migliorare su tutti gli aspetti del gioco per essere una squadra competitiva e pronta ad affrontare gli avversari in modo migliore. Ora sono concentrato sulla partita di domani. Rispetto tutte le opinioni, alcune le prendo come aiuto e altre no. Dobbiamo essere concentrati per migliorare“.