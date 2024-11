Leclerc cambia monoposto, annuncio ufficiale poco fa

Proprio poco fa è arrivato un annuncio che ha spiazzato completamente i tifosi della Ferrari: Charles Leclerc cambia vettura.

Charles Leclerc ha concluso lo scorso Gran Premio del Messico con un buon terzo posto e con il giro veloce nell’ultimo giro che ha permesso alla Ferrari di conquistare un punto in più in ottica classifica Costruttori. Tuttavia il pilota monegasco avrebbe voluto vincere per continuare a giocarsi le (pochissime) chances di rimonta in classifica piloti: il vantaggio di Verstappen, a 4 weekend dalla fine, appare quasi incolmabile per il ferrarista.

L’obiettivo è ora quello di riportare a Maranello quel titolo Costruttori che manca dal 2008 e lavorare al massimo per competere per il titolo piloti nel 2025, quando al suo fianco avrà Lewis Hamilton. Eppure le ultime indiscrezioni circolate nelle scorse ore fanno pensare che Leclerc stia pensando a qualche importante cambiamento nella sua carriera. Presto, infatti, potremmo vedere il 27enne di Monte Carlo su un’altra monoposto.

I tifosi della Ferrari possono stare tranquilli: il ‘Predestinato’ continuerà a guidare la Rossa ancora per diversi anni. Tuttavia Leclerc ha più volte espresso il desiderio di prendere parte alla 24 Ore di Le Mans e in alcune occasioni si è parlato di questa possibilità. Sull’argomento si è soffermato anche Antonello Coletta, responsabile di Ferrari Endurance, che ha detto la sua in occasione delle Finali Mondiali di Imola di ottobre.

Leclerc cambia vettura: l’annuncio è clamoroso

Coletta ha fatto chiaramente capire che i due impegni non sono compatibili e in questo momento Leclerc è ovviamente concentrato sulla Formula 1. Il responsabile di Ferrari Endurance ha poi spiegato che il team vuole una line-up che possa difendere i colori del Cavallino rampante in tutte le gare del campionato: inserire un pilota solo per una gara costringerebbe un altro pilota a perdere punti.

“Una scelta del genere vorrebbe dire penalizzare l’equipaggio che disputa tutta la stagione”, ha aggiunto Coletta, che poi ha chiarito che l’unica possibilità potrebbe essere quella dell’auto aggiuntiva. Tuttavia, anche in questo caso la tendenza è affidare la terza vettura nelle mani di una line-up che possa prendere parte a tutto il campionato.

Eppure un Leclerc può ancora sognare di correre la 24 Ore di Le Mans. Stiamo parlando di Arthur, fratello di Charles, che testerà la 499P durante il rookie test in Bahrain. Sempre Coletta ha precisato che Arthur Leclerc è un pilota Ferrari anche se per ora non rientra tra le scelte per il 2025. “Il nostro obiettivo, concordato con lui – afferma il responsabile di Ferrari Endurance – è quello di continuare a crescere nell’endurance per prepararsi al meglio, per poi eventualmente cogliere un’opportunità anche con i prototipi”.