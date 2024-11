Alcaraz-Sinner, sorpasso nel ranking Atp: tremano i tifosi dell’azzurro

Nonostante l’eliminazione a Parigi-Bercy l’obiettivo di Alcaraz è ancora quello di andare a riprendere Sinner in vetta al ranking ATP

Il 2024 è stato senza dubbio l’anno della consacrazione di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Per la prima volta dal 2002 nessuno tra Novak Djokovic, Roger Federer (già ritiratosi da tempo) e Rafael Nadal ha vinto un torneo del Grande Slam: il trio delle meraviglie è stato definitivamente scalzato dai due ragazzi terribili, che si sono spartiti i successi in questa annata (Australian Open e US Open a Sinner, Roland Garros e Wimbledon ad Alcaraz).

Tuttavia il campione altoatesino ha avuto più continuità del rivale spagnolo durante tutto l’arco della stagione. Proprio questa costanza ha permesso al 23enne di San Candido di diventare il numero uno del ranking ATP e di fare il vuoto in classifica con i suoi inseguitori. Al momento, infatti, Sinner è in vetta con 4.310 punti di vantaggio su Alcaraz, che si posiziona al secondo posto ma deve guardarsi le spalle da Zverev, terzo a poco più di 300 punti di distanza.

Eppure, nonostante questo grosso divario, uno degli obiettivi di Alcaraz per il 2025 è proprio quello di andare a caccia della posizione numero uno del ranking ATP. Il tennista di El Palmar sperava di guadagnare già terreno con il Masters 1000 di Parigi-Bercy: il forfait di Jannik sembrava un ottimo assist per il 21enne, che però è incappato in un’inattesa sconfitta contro il beniamino locale Ugo Humbert.

Alcaraz-Sinner ultim’ora: lo spagnolo vuole il sorpasso

L’uscita di scena agli ottavi del torneo francese non demoralizza Alcaraz, determinato a dare il meglio di sé alle ATP Finals di Torino in programma dal 10 al 17 novembre 2024. Se lo spagnolo dovesse riuscire a conquistare la vittoria il margine tra lui e Sinner si ridurrebbe, specialmente se l’italiano dovesse fermarsi prima della finale.

A quel punto Alcaraz punterebbe con decisione agli Australian Open 2025, dove Sinner ha tutto da perdere. Nella scorsa edizione, infatti, fu proprio Jannik ad alzare il trofeo e a ottenere così la sua prima affermazione in uno Slam. Il campione altoatesino non può quindi guadagnare punti, mentre lo spagnolo difende i quarti di finale del 2024 e ha quindi una grossa occasione per guadagnare ulteriore terreno sul rivale.

Se Alcaraz riuscisse a vincere sia le ATP Finals che gli Australian Open potrebbe davvero aspirare a far barcollare il trono di Sinner. Di sicuro la sfida tra i due regalerà tantissime emozioni agli appassionati di tennis ancora per molti anni.