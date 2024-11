Camila Giorgi, autentico show a Milano: fan in delirio

Nuova veste per Camila Giorgi. Una delle tenniste italiane più forti degli ultimi tempi si sta calando in una nuova immagine

Nel giro di pochi mesi è passata dalle stelle e dagli apprezzamenti generali per il suo tennis a diventare una delle atlete più discusse in Italia. Strano percorso per Camila Giorgi, una delle tenniste più importanti del nostro paese, considerata un talento assoluto nella sua generazione per molto tempo, anche se gli ultimi risvolti tra carriera e vita privata hanno fatto parlare di altro.

La Giorgi, giunta nella top 30 del ranking WTA fino a qualche anno fa, ha sorprendentemente deciso di lasciare il tennis a 32 anni. Ma a far discutere è stata la sua ‘fuga’ improvvisa dall’Italia, facendo perdere le sue tracce per settimane. Il tutto con sulla testa un paio di accuse gravi ed uno strascico di polemiche senza fine.

Ultimamente la stessa Camila è intervenuta ad una puntata di ‘Verissimo’, programma di Canale 5. In quell’occasione, intervistata da Silvia Toffanin, ha spiegato la sua verità, smentendo tutte le dicerie negative nei suoi confronti e ammettendo di voler pensare ad altre attività al di fuori del tennis.

Camila Giorgi in versione “fashion”: il tennis è già alle spalle

Le aspirazioni future di Camila Giorgi sono legate anche al mondo della moda e dello spettacolo. Non che servisse una conferma ufficiale dell’ex tennista, visto che sul suo account Instagram non manca da anni di mostrare il suo lato più elegante ed intrigante, oltre agli scatti della sua ormai passata professione sportiva.

Non a caso sua madre Claudia Fullone, argentina di origini pugliesi, è una disegnatrice di moda, mentre la stessa Camila ha lanciato da tempo una linea di abbigliamento intimo chiamato Giomila, che sta avendo ottimo successo. Dunque una strada segnata e già ben battuta per l’ex campionessa nativa di Macerata, che tra l’altro è sempre stata considerata tra le tenniste più belle del circuito WTA.

L’ultimo post su Instagram è la sintesi di tutto ciò che abbiamo appena detto. Camila Giorgi si è fatta immortalare in una posa molto “fashion” ed alla moda in automobile, in quel di Milano. Ovvero la città dove moda e design sono di casa e nella quale risiedono e lavorano i più importanti stilisti e designer.

Il tennis ormai è alle spalle, visto che la Giorgi ha ammesso di non sentirsi da tempo più parte di quel mondo così competitivo. I fan dell’atleta possono comunque esultare, visto che non mancheranno scatti intriganti e sensuali sui suoi profili.