Juve, la parabola di Danilo: gli ultimi errori gli costano caro

Una annata complicata per il capitano della Juventus, il brasiliano Danilo, che con l’arrivo di Thiago Motta sulla panchina dei bianconeri, non è stato più un titolare fisso fino all’infortunio di Bremer: finito indietro nelle gerarchie, nelle ultime gare è sempre stato schierato titolare ma con tanti errori e limiti difensivi piuttosto evidenti.

Prima Stoccarda, poi Inter e Parma hanno confermato come il brasiliano abbia subito una regressione: due calci di rigore causati e alcune scelte difensive che sono stato determinanti in negativo per la formazione bianconera… in modo particolare in occasione del secondo gol dei ducali nell’ultima giornata.

La stessa sorte è successa qualche settimana fa anche con la casacca del Brasile, con il Ct dei Verdeoro, Dorival Junior, che dopo gli errori contro il Cile ha deciso di lasciarlo in panchina per tutti i 90′ contro il Perù. Nonostante le tante critiche, Danilo questa sera contro l’Udinese non partirà dall’inizio osservando ancora una volta dalla panchina i compagni di squadra.