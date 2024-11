Maledizione per Alonso: tifosi gelati, c’è poco da fare

Una clamorosa maledizione ha colpito Fernando Alonso e ancora una volta per lui c’è stato poco da fare: i suoi tifosi sono rimasti senza parole

Il pilota spagnolo, anche oltre la soia dei 40 anni, non vuole mollare la presa con la Formula 1. Con l’arrivo di Adrian Newey in Aston Martin c’è la grande chance di ritrovarsi in una squadra vincente nel giro di pochi anni.

Fernando Alonso ha tagliato in Messico il clamoroso traguardo dei 400 Gran Premi in Formula 1. Una cifra monstre per un pilota che da oltre 20 anni fa parte del Circus e che ha avuto anche il tempo di cimentarsi con altre categorie, come l’Indy Car e l’Endurance (doppia vittoria nella 24 Ore di Le Mans). L’asturiano è di certo uno dei migliori piloti della storia nel Circus, nonostante all’attivo possa vantare solo due titoli mondiali, con la Renault. A lui si deve l’interruzione del dominio targato Ferrari-Michael Schumacher, nel 2005 e nel 2006, grazie ad una doppia impresa straordinaria.

Il passaggio alla McLaren non gli ha regalato le gioie auspicate, così come il ritorno in Renault. Le sue scelte nel corso della carriera non sempre sono state azzeccate, ma questa volta potrebbe trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Si perché l’Aston Martin, con l’ingaggio di un genio dell’aerodinamica come Adrian Newey, può essere la scuderia del futuro. Il cambio regolamentare del 2026 consentirà a tutti di ripartire da zero e farlo con il migliore nel progettare monoposto nel tuo box non è cosa da poco.

Ricorrenze indigeste per Fernando Alonso: ancora un ritiro per lo spagnolo

L’attualità di Alonso non è però così rosea come le prospettive future, visto che al momento deve fare i conti con dei risultati non certo esaltanti. Per lo spagnolo è arrivato un ritiro anche nel Gran Premio del Messico, a causa di un problema di surriscaldamento dell’impianto frenante che lo ha costretto a parcheggiare la sua AMR24 ai box.

Quello che ha sorpreso è che per l’ennesima ricorrenza Alonso ha dovuto patire un ritiro, proprio come avvenuto in occasione dei festeggiamenti per il 200° e il 300° Gran Premio della carriera. Nella 300° presenza lo spagnolo ha dovuto fare i conti con un problema meccanico che ha costretto la sua McLaren a fermarsi nel corso del 40° giro del GP del Canada 2018.

Andando a ritroso, nel 200° GP della sua carriera Fernando ha detto prematuramente addio alla gara in Malesia del 2013. Con la sua Ferrari ebbe un contatto con la Red Bull di Sebastian Vettel, danneggiando l’ala anteriore, che lo costringerà al ritiro. Vedremo se ci sarà occasione di sfatare questo tabù con la gara numero 500.