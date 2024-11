Milan, momento altalenante. Contro il Monza quasi decisiva

Una sconfitta che può far male soprattutto in ottica futura. Il Milan deve rialzarsi dopo il brutto ko interno contro il Napoli. Paulo Fonseca si aspettava risposte importanti che però non sono arrivate, ed ecco dunque che quelle critiche sono tornato in maniera prepotente. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, la formazione rossonera sembra aver perso qualche certezza, sia tecnica, in campo, sia mentale.

Fonseca dovrà lavorare proprio sulla testa dei suoi calciatori, perché la sfida contro il Monza potrebbe essere già il primo spartiacque importante di questa prima parte di stagione. Perdere altri punti importanti significherebbe perdere ulteriori certezze, quelle poche, minime che il Milan ha in questo momento. Serve una prova di forza per dimostrare di poter essere ancora competitivi, Fonseca sembra avere ancora la fiducia ma sbagliare di nuovo potrebbe portare a un punto di non ritorno.