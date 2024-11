Salta l’addio in Formula 1: l’annuncio è UFFICIALE

Annuncio ufficiale in Formula 1, salta il suo addio: colpo di scena clamoroso, ora cambia tutto

Il circus della F1 è in Brasile per il Gran Premio di San Paolo sul circuito di Interlagos. Una tappa cruciale per il Mondiale più combattuto ed incerto degli ultimi tre anni. Sembrano lontanissimi i tempi in cui Verstappen dominava e vinceva in largo anticipo. Un anno fa, di questi tempi, conquistava primi posti in surplace, a mani basse. Sembra passata un’era geologica e, invece, come spesso accade in Formula 1, è successo tutto in poche settimane.

Sfida aperta, quindi, tra l’olandese e Lando Norris, il più diretto inseguitore mentre nel campionato Costruttori è una sfida a tre con la McLaren prima in classifica insidiata dalla Ferrari che ha recuperato terreno nelle ultime settimane con le vittorie di Leclerc e Sainz a Austin e Città del Messico.

Se, ovviamente, tutti gli sforzi e la concentrazione massima sono rivolti al finale di stagione, con quattro Gran Premi al termine, tiene banco sempre il mercato piloti con alcune line up ancora da definire per la prossima stagione che prenderà il via a marzo con il GP di Australia.

Formula 1, il pilota rinvia l’addio: la monoposto è ancora sua

La notizia clamorosa, riguardante il mercato piloti 2025, risale addiritura allo scorso febbraio, agli albori di questo Mondiale ovvero Lewis Hamilton in Ferrari. Un annuncio che da un lato ha sconvolto tutto il circus e dall’altro ha costretto la Mercedes a guardarsi altrove. A Brackley hanno puntato sul giovanissimo Kimi Antonelli come compagno di box di Russell mentre Carlos Sainz, liberato dalla Ferrari, ha scelto la Williams.

Se la McLaren ha confermato Norris e Piastri, riflessioni sono in corso in Red Bull per quanto riguarda il pilota da affiancare a Max Verstappen. La posizione di Sergio Perez resta infatti in bilico per i deludenti risultati messi a referto dal pilota messicano.

Checo è stato deludente anche nella gara di casa: eliminato in Q1, penalità per una partenza fuori posizione e pure un contatto con Lawson che ha danneggiato la sua monoposto. Insomma, un week end disastroso come troppi ve ne sono stati nel corso degli ultimi mesi. E lo stesso Horner gli ha lanciato più di qualche frecciata, spiegando come la scuderia abbia bisogno di due piloti veloci e capaci di andare a punti costantemente.

Pérez, però, si sente al sicuro, probabilmente forte anche di un contratto 1+1 con la Red Bull. “Sono solo voci, non sarà la mia ultima gara con la Red Bull, so che resterò, mi vedrete l’anno prossimo a Las Vegas” ha detto il pilota messicano. “Fa parte del passato quanto accaduto – ha detto riferendosi al gran Premio di Città del Messico – abbiamo capito cos’è accaduto in qualifica e provato a risolvere i problemi” ha sostenuto Pérez che però ha ammesso il valore di Ferrari e McLaren: “Se guardiamo al loro ritmo, sembra che abbiano raggiunto un livello alto nelle ultime due gare“.