ESCLUSIVA SI, Modena: quattro nomi per la panchina, trema Dionisi a Palermo

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, sono 4 i nomi in corsa per la panchina del Modena. Ecco la news: “Tinti ha proposto Pirlo e Bucchi , entrambi i suoi assistiti. Stroppa ha chiesto garanzie, c’è un outsider, molti tifosi vorrebbero un ritorno di Tesser“. Non solo il Modena, che ha esonerato Bisoli, anche in casa Palermo si valuta il cambio in panchina dove dopo la sconfitta contro il Cittadella, Dionisi è ora in discussione, così riporta il nostro Alfredo Pedullà: “Anche a Palermo grande delusione per il rendimento di Dionisi“.