Inter-Venezia 1-0, basta Lautaro Martinez a Simone Inzaghi

Vince 1-0 l’Inter nel match che chiude la domenica di Serie A, in casa contro il Venezia. A decidere un match complicato dai tanti errori sotto porta la rete di Lautaro Martinez.

Inter-Venezia, le ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Inzaghi.

VENEZIA (3-5-1-1): Stankovic; Idzes, Svoboda, Altare; Zampano, Crnigoj, Nicolussi Caviglia, Andersen, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco.

La partita, il primo tempo

Pronti via e Inter subito pericolosa al 6′ con Lautaro. Sponda di Dumfries, controllo e botta al volo di destro del Toro dal limite, palla fuori di un niente. Altri 8 minuti ed è sempre il capitano nerazzurro a provarci. Il Toro svetta di testa sul primo palo, nessuno lo marca, palla che sfila pericolosamente davanti alla linea di porta, ma non entra. Al 28′ Idzes salva su Thuram. Nicolussi Caviglia perde un palla velenosa in uscita, l’Inter verticalizza subito per Barella, che appoggia per Thuram, Idzes si immola e salva i suoi. 5 minuti ed è ancora il francese a sfiorare il gol. Pallone lungo, fisicamente il francese sovrasta Altare e si trova a tu per tu con Stankovic, ma calcia con forza sull’esterno della rete. Al 35′ super parata di Stankovic su Mkhitaryan. Uno-due fra Dumfries e Barella, cross dell’olandese per Mkhitaryan, che da pochi metri calcia troppo addosso al portiere. Bravo comunque l’estremo difensore del Venezia. In chiusura di prima frazione è poi Sommer a salvare su Oristanio. Tocco di Pohjanpalo sulla grande idea di Idzes, Oristanio devia da due passi e centra Sommer, che è bravissimo a tuffarsi e coprire lo specchio.

La partita, la ripresa

Pronti-via e l’Inter segna con Mkhitaryan ma la rete viene annullata per fuorigioco di Dimarco. Mkhitaryan avvia l’azione ispirando Bastoni, che serve Dimarco, cross basso al centro di ritorno per l’inserimento dell’armeno, che di piatto fa gol. Gol annullato per fuorigioco del terzino. Il Venezia ci prova due volte sempre con Pohjanpalo senza trovare il vantaggio. Al 65′ è Lautaro Martinez a sbloccare il match. Dimarco da sinistra controlla e mette in mezzo un pallone che è una bellezza: il Toro ringrazia e di testa stacca da due passi, insaccando alle spalle di Stankovic. Due minuti e Thuram spreca ancora una semplice occasione per raddoppiare. Il francese ha tutto il tempo di controllare e calciare, con Andersen ormai a terra: anche qui il suo tiro non è dei migliori, Stankovic para il suo tiro potente, ma centrale. A 10 dal termine Inter ancora pericolosa. Prima Idzes salva in scivolata su Thuram, poi gli arriva un grande pallone che Stankovic salva, infine calcia Taremi, deviazione di Sverko sopra la traversa. Al 88′ è Calhanoglu entrato nella ripresa a sfiorare il gol. Botta tremenda dal limite di controbalzo, qui è stato super Stankovic! All’ultimo secondo il Venezia pareggia con Sverko ma la rete viene annullata per fallo di mano del difensore. Termina così, Inter-Venezia 1-0: nerazzurri secondi a -1 dal Napoli.