“Meglio della Leotta”, Rossella Fiamingo incontenibile: il ritorno è da applausi

La schermitrice e campionessa olimpica Rossella Fiamingo si è mostrata in tutta la sua bellezza. Non ha nulla da invidiare a nessuna

La scherma è una delle eccellenze sportive in Italia da sempre. La nazionale azzurra è infatti una delle squadre da battere in ogni competizione che riguardi spada, sciabola o fioretto, vista la preparazione eccellente ed una scuola tradizionalmente vincente nel nostro paese. Basti dare un’occhiata al palmarès olimpico in questa disciplina per rendersi conto dello strapotere nostrano.

Negli ultimi giochi olimpici disputati, ovvero quelli della scorsa estate a Parigi, sono arrivate meno medaglie del previsto nella scherma, sia maschile che femminile. Ma a portare alta la bandiera azzurra sono state le ragazze della spada, capaci di vincere oro nella prova a squadre femminile.

Simbolo del team vincente è sicuramente la bravissima e bellissima Rossella Fiamingo, schermitrice esperta specializzata nella spada. Assieme alle compagne Mara Navarria, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio ha conquistato una preziosissima medaglia d’oro. La prima della sua carriera olimpica, visto che in precedenza si era ‘accontentata’ dell’argento individuale a Rio 2016 e del bronzo a squadre a Tokyo 2020.

Bellezza mozzafiato al tramonto: la Fiamingo è spettacolare

Oltre ad essere apprezzata per i suoi successi nella scherma, visto che è stata anche due volte campionessa mondiale nella spada femminile, Rossella Fiamingo fa parlare di sé per il suo essere una ragazza semplice ma allo stesso tempo molto glamour ed affascinante. Nata a Catania nel 1991, la schermitrice è seguitissima sui social.

L’ultimo scatto tanto visto e commentato arriva dal suo account Instagram. La Fiamingo si sta prendendo una pausa dall’attività sportiva assieme al compagno Gregorio Paltrinieri, campione italiano di nuoto. La bella atleta siciliana si è fatta immortalare al tramonto in costume, in una posa sensuale e davvero intrigante, in tutto il suo splendore.

Chissà cosa penserà un’altra bellezza sicula come Diletta Leotta, molto amica della Fiamingo, visto che per l’appunto condividono le origini catanesi oltre ad essere due icone di fascino e di sensualità. Per molti fan tra i commenti, l’atleta 33enne non ha nulla da invidiare alla conduttrice televisiva, nonostante quest’ultima abbia un seguito molto superiore.

Dunque la Fiamingo si gode un anno davvero brillante, sia nello sport che in amore, in compagnia del suo Gregorio Paltrinieri. Un rapporto nato dopo la burrascosa fine della precedente relazione tra la schermitrice e un altro nuotatore, Luca Dotto. Quest’ultimo aveva tradito Rossella con la campionessa di nuoto sincronizzato Costanza Di Camillo.