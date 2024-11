Ribaltone in F1, cambio di pilota: dietrofront clamoroso

Un vero e proprio ribaltone quello che potrebbe verificarsi nel mondo della F1, cambio di pilota: dietrofront clamoroso

Se non si tratta di un colpo di scena allora poco ci manca. Nonostante la stagione della Formula 1 ancora debba giungere al termine alcune scuderie sono già proiettate al futuro. Come la Ferrari che, da quasi un anno, ha annunciato l’arrivo di Lewis Hamilton che prenderà il posto di Carlos Sainz.

Mentre c’è chi si appresta a fare il proprio esordio ufficiale insieme alle altre squadre. Come l’Audi che, a partire dal 2026, è pronta ad approdare nella massima categoria dello sport automobilistico. Pochi mesi fa l’annuncio del nuovo responsabile tecnico della scuderia: si tratta di Mattia Binotto con un passato proprio alla Ferrari (non ricordato piacevolmente dai sostenitori della ‘Rossa’). Proprio l’ingegnere ha in mente un grande nome per affidare la vettura.

F1, cambio pilota per il team: annuncio quasi ufficiale

Per l’Audi, in quest’ultimo periodo, erano usciti fuori dei grandi nomi. In primis quello di Gabriel Bortoleto, poi è stato il turno di Franco Colapinto. A quanto pare, però né l’uno e né l’altro approderanno nella squadra automobilistica tedesca. Quest’ultima potrebbe puntare su un “usato sicuro”. Oltre all’ufficializzazione di Nico Hulkenberg spunta il nome di Kevin Magnussen.

Questa è l’idea che Binotto sta portando avanti da un bel po’ di tempo, con il solo obiettivo di affrontare le prime stagioni della squadra. In primis c’è Hulkenberg che si sta dando molto da fare con l’Haas dove, negli ultimi anni, sta raggiungendo risultati importanti. Come suo compagno di squadra, a dire il vero, si era fatto il nome di un altro pilota. Sembrava, infatti, quasi certo il passaggio di Valtteri Bottas (attualmente alla Sauber) per il secondo sedile.

Ed invece questo posto potrebbe essere preso proprio dal danese. Si tratterebbe, ovviamente, di un altro colpo di scena. L’Audi è pronta a sciogliere ogni tipo di dubbio nelle prossime settimane. Magnussen è considerato come uno dei migliori nell’uno contro uno.

Inoltre sembra non soffrire particolarmente il gregariato nei confronti del pilota tedesco. Segno del fatto che le quotazioni del nativo di Roskilde continuano a salire, sempre di più, al fianco proprio di Bottas. Scendono, inevitabilmente, quelle di Bortoleto che sembra non essere considerato più come uno dei favoriti all’approdo nel team.