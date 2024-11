Roma, Soulè: “Juric? Crediamo nel suo gioco”

Matias Soulè, attaccante della Roma ha parlato così dopo il ko esterno della sua Roma per 3-2 contro l’Hellas Verona: “Non stiamo bene, episodi sfavorevoli e purtroppo ci è andata male“. Soulè parla poi così del suo allenatore: “Ogni allenatore ha il suo modo di giocare, ci dobbiamo adattare, abbiamo lavorato tanti giorni con lui, tutti crediamo nel suo gioco“. Sul ritorno al gol commenta così: “E’ stata una liberazione per me, adesso mi sono sbloccato e spero di poter alzare l’asticella per cercare di ribaltare questa situazione che ti dà amarezza“.