Serie A, la Roma crolla nel finale a Verona: l’Hellas vince 3-2

La Roma di Ivan Juric, dopo la boccata d’ossigeno del turno infrasettimanale, torna a perdere e lo fa a Verona contro l’Hellas. I giallorossi riescono due volte a rimontare la formazione gialloblù, ma capitolano nel finale sul contropiede di Rocha Livramento e il gol di Harroui. Per il Verona, questa vittoria significa tantissimo perché la formazione veneta aveva perso 6 delle ultime 7 gare in campionato e veniva da tre ko pesantissimi contro l’Atalanta, ma soprattutto contro Monza e Lecce.

Il Verona punisce la Roma: avanti all’intervallo

Pronti, via le squadre sembrano non volersi studiare troppo a lungo. Al 12’ Zalewski segna ma il suo gol viene annullato per una posizione di fuorigioco. Due minuti più tardi lo stesso esterno italo-polacco, prova un passaggio folle e regala la palla a Tengstedt che controlla si invola verso la porta e punisce l’incolpevole Svilar.

La Roma ci mette un po’ ma reagisce. Al 25’ Soulé si divora un gol dal limite dell’area piccola su suggerimento dello stesso Zalewski, calciando alto. Tre minuti più tardi, arriva il pari. Soulé manovra bene in area, apre per Pellegrini che premia la discesa di Zalewski che mette al centro e trova lo stesso argentino che segna con l’esterno destro.

Nel finale di primo tempo, il Verona torna avanti su un gol molto contestato dalla Roma. Su corner, Magnani anticipa tutti sul primo palo e insacca. I giallorossi lamentano diversi falli, in particolare un blocco irregolare di Kastanos su Svilare e un colpo dello stesso Magnani su Ndicka.

Harroui regala la vittoria al Verona

In avvio di ripresa, la Roma spinge e trova il pareggio: Dovbyk fa bene sponda e apre il campo per Koné che allarga e trova Celik che in mezzo all’area con un cross basso trova la deviazione del centravanti ucraino.

La squadra giallorossa, anche in maniera sbilanciata cerca il 2-3, ma l’occasione migliore capita su punizione a Dybala.

Nel finale la beffa, Livramento viene lanciato in profondità supera la difesa della Roma e serve Harroui in area che segna il 3-2 decisivo che manda all’inferno la Roma.

Poi lo stesso Livramento con un fallaccio si conquista l’espulsione diretta.