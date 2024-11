Tadej Pogacar, spunta un aneddoto surreale: è successo in pubblico

Spunta un incredibile aneddoto che vede come protagonista il fuoriclasse del ciclismo, Tadej Pogacar: è successo in pubblico

Vincere dall’inizio alla fine della stagione e su tutti i terreni, è in sintesi quanto ha fatto Tadej Pogacar. Il fenomeno sloveno del ciclismo ha trionfato al Giro d’Italia e al Tour de France, un’accoppiata che gli ha spalancato le porte di un ristretto club di campioni (l’ultimo a riuscire in tale impresa è stato l’indimenticato Marco Pantani nel 1998).

Nel leggendario 2024 del 26enne sloveno anche due classiche monumento, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia, quarto sigillo consecutivo nella classica delle foglie morte che gli ha consentito di eguagliare il ‘Campionissimo’ Fausto Coppi, a segno dal 1946 al 1949. E poi, giusto per non farsi mancare nulla, l’alloro iridato conquistato sulle strade di Zurigo con un’azione partita ai meno 100 km dal traguardo.

Insomma, Tadej Pogacar è l’interprete più forte del ciclismo moderno e inevitabilmente ne è il suo volto simbolo, il più conosciuto. Motivo per il quale si fa molta fatica a credere a quanto gli è capitato di recente in pubblico.

Tadej Pogacar, è successo al ristorante: il racconto

I successi sportivi, è risaputo, si costruiscono anche a tavola tant’è vero che la figura professionale del nutrizionista è presente nello staff sanitario di ogni club sportivo. Ciò non toglie che anche gli sportivi di tanto in tanto possano concedersi un peccato di gola. Ed è proprio quello che ha fatto Pogacar.

Il campione sloveno, insieme al collega e amico Davide Formolo campione italiano nel 2019, attualmente in forza alla Movistar Team ma nel 2020 alla UAE Emirates insieme a Pogacar, ha cenato nel ristorante “El Bagolo” di Sona, cittadina in provincia di Verona.

Fin qui, come detto, nulla di strano, tutto nella norma. Ciò che, invece, ha dell’incredibile è che, come raccontato dal giovane chef del ristorante, Giancarlo Palazzi, a “ilbacodaseta.org”, nessuno degli avventori del locale ha riconosciuto il fuoriclasse sloveno: “Non posso dirti molto, mi hanno chiesto riservatezza, non ho potuto nemmeno farmi una foto in sua compagnia, ma posso assicurarti che è molto umile e disponibile, direi proprio una brava persona. Sembrava un ragazzo qualsiasi, pensa che, malgrado ci fossero molti clienti, nessuno dei presenti l’ha riconosciuto“.

Molto probabilmente essere passato inosservato non è affatto dispiaciuto a Tadej Pogacar dato che così ha potuto trascorrere una piacevole serata all’insegna del totale relax senza essere infastidito dalle continue richieste di selfie e autografi. Non solo il meritatissimo premio dopo un’annata fantastica ma anche il miglior modo per incominciare a ricaricare le pile in vista della prossima stagione dove di sicuro sarà l’avversario da battere su tutti i fronti (classiche e grandi corse a tappe).